La fragata 'Reina Sofía' zarpa hacia las costas de Libia para combatir las mafias de la inmigración ilegal 00:53 La fragata 'Reina Sofía' esta mañana en Rota, con el portaaeronaves Juan Carlos I, a l fondo. / ÑITO SALAS Familiares despiden entre lágrimas en la base naval de Rota a la tripulación, que relevará a la fragata 'Numancia' y permanecerá seis meses en el Mediterráneo SUSANA ZAMORA y ÑITO SALAS ENVIADOS ESPECIALES Lunes, 5 noviembre 2018, 13:42

No ha sido fácil para Diana separarse esta mañana de su hija de 15 años, a la que dejará seis meses a cargo de su abuela. Es el tiempo que la mantendrá embarcada en la fragata 'Reina Sofía', que esta mañana ha zarpado minutos antes del mediodía de la base naval de Rota para participar en la Operación 'Sophia'. Una misión conjunta con otros países de la UE, que la llevará frente a las costas de Libia (Mediterráneo central) para combatir el tráfico ilegal de seres humanos, relevando en esa labor a la fragata 'Numancia'. «Nunca se lleva bien. Es nuestro trabajo y a mí me gusta, pero es muy duro tener que separarte de tus hijos tanto tiempo, sobre todo de mi pequeño de tres años que lo he tenido que llevar a Galicia para que me lo puedan cuidar los abuelos» lamenta Diana, que es mecánica en la fragata 'Reina Sofía'. Lleva 12 años en la Armada y esta es su segunda misión. Sabe a lo que se enfrenta, porque otros compañeros ya han estado en acciones similares, recogiendo cadáveres, asistiendo a niños y viendo el rostro del hambre, pero «hemos jurado lealtad a España y allí estaremos. Adelante, siempre adelante».

Un momento de la despedida. / ÑITO SALAS

Almirante de la flota

En su preparación táctica, operativa y profesional confían sus mandos. Y así se lo hizo saber el almirante de la Flota, Manuel Garat Caramé, minutos antes de abandonar los muelles gaditanos a la tripulación y a los cientos de familiares, que entre lágrimas, asistieron a la despedida. «Pero, lo que más garantías le concedo para que cumpláis vuestra misión son los valores que lleváis con vosotros y que heredáis de otros, como son el sentido del honor, del deber, el espíritu de sacrificio y la atención a la dignidad de las personas que sufren», recalcó Garat.

En su discurso, advirtió de la posibilidad de que se vean involucrados en acciones de ayuda humanitaria, «en las que la prevención, urgencia y determinación serán fundamentales, porque de ellas dependerá la integridad y la vida de personas que lo dejan todo para buscar condiciones mejores», señaló el almirante de la Flota. Antes de terminar hizo hincapié en un consejo: «Pensad siempre que es mucho mejor resolver el presente en el futuro, que reaccionar en el presente a lo que debíamos haber hecho en el pasado».

La fragata 'Reina Sofía» abandonó el muelle 4 de la base naval de Rota con los toques de bocina de todos los buques allí atracados y con la emblemática marcha de la Armada Española 'Ganando Barlovento' (Ramón Saéz de Adana). La banda de Infantería de Marina acompañó todo el acto con otros temas de referencia para la Armada, como 'Proa a la mar' y 'Mares y vientos'.