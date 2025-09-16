Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras el tradicional acto de apertura del año judicial. EFE

El fiscal general deposita los 150.000 euros de la fianza que le exigía el Supremo

García Ortiz ha recurrido a un aval bancario al carecer de esa cantidad en efectivo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:57

El fiscal general del Estado ha depositado en el Supremo la fianza de 150.000 euros que el juez Ángel Hurtado, instructor de la causa ... por revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, le impuso el martes de la pasada semana para responder a una hipotética condena. Entonces, el magistrado le dio cinco días de plazo para depositar esa cantidad, con el apercibimiento de que de no hacer efectiva la fianza podría ordenar el embargo de sus bienes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  5. 5 Comienza el plazo para optar al próximo proyecto de VPO en Málaga: estos son los requisitos
  6. 6 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio
  7. 7 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  8. 8 Paco de la Torre, sobre el problema de la vivienda: «Málaga tiene que crecer hacia el Valle del Guadalhorce»
  9. 9

    Maquillalia, la desconocida empresa malagueña que revolucionó la cosmética online
  10. 10 Condenan al SAS por dejar un trozo de aguja a una paciente de Málaga en una operación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El fiscal general deposita los 150.000 euros de la fianza que le exigía el Supremo

El fiscal general deposita los 150.000 euros de la fianza que le exigía el Supremo