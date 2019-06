El fiscal estudia los ataques a la ministra Delgado

MADRID. La Fiscalía General del Estado está estudiando presentar una querella contra el portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Liarte, por la publicación en la que insultó a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado.

En concreto, el dirigente de la formación de Santiago Abascal compartió una publicación en su perfil de la red social Facebook en la que se refería a Delgado como a una «tiparraca embustera». «De una p*** solo puedes esperarte putadas», añadió en el texto.

Liarte hacía referencia a un tuit del dirigente de EH Bildu Oskar Matute en el que recalca que la formación vasca «no avala ni le gusta la Constitución», en respuesta a unas palabras de la ministra en un acto de Nueva Economía Forum, donde Delgado apuntaba que tanto el PDeCAT como Bildu y Esquerra son partidos políticos que «han aceptado la Constitución», pero decía que Vox «rechaza parte de la carta magna».

Tras el aluvión de críticas, el diputado autonómico de Vox eliminó el acceso al comentario para después publicar una aclaración. «Parece que no me he explicado bien», afirmó, para después apuntar que con esa frase no se refería a Delgado, «sino a un señor de Bildu que la ha dejado en evidencia». Además, Liarte se justificó asegurando que «es una frase que se utiliza en los ambientes policiales: cuyo significado viene a ser que nadie puede actuar de manera diversa a su naturaleza».

La Fiscalía se encuentra ya estudiando el contenido de las mismas a fin de determinar su eventual trascendencia penal. De interponerse una querella, los trámites serían efectuados por la Fiscalía de Murcia.