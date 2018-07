«La figura del Rey está totalmente legitimada» Isabel Celaá, en la galería interior del edificio que alberga el Ministerio de Educación . :: alberto ferreras La cara visible del Consejo de Ministros defiende que si el PP rechaza el techo de gasto privará de nuevos recursos a los ciudadanos Isabel Celaá Portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional ALFONSO TORICES / PAULA DE LAS HERAS MADRID. Domingo, 22 julio 2018, 00:04

Isabel Celaá (Bilbao, 1949) es desde hace mes y medio un rostro popular para todos los españoles. Está experta educativa y experimentada socialista vasca, con tres décadas en primera línea alternando cargos de responsabilidad en el Parlamento de Vitoria y en el Ejecutivo de Euskadi, tiene un difícil encargo de Pedro Sánchez. Es al tiempo la portavoz que cada viernes, tras el Consejo de Ministros, da la cara por un Gobierno con ambiciosos planes pero con la fragilidad de una evidente minoría parlamentaria, y la ministra que quiere desmontar antes del curso 2019-2020 los aspectos más polémicos de la Lomce (la ley educativa del PP) sin truncar por este vidrioso camino la posibilidad de atraer a los populares a un amplio acuerdo por la educación, objetivo aún inédito en democracia. En la breve charla que permite su repleta agenda responde a cuestiones que protagonizarán el próximo otoño político, que promete ser más caliente que el propio verano.

-Las grabaciones de Corinna zu Sayn-Wittgeinstein que apuntan a que el rey Juan Carlos tenía cuentas en Suiza y cobró comisiones han generado un enorme revuelo. ¿Sigue creyendo que no afectan a la imagen de la Corona?

-Estamos absolutamente seguros de que dichas grabaciones no afectan al jefe del Estado,pero en este momento estamos en que el director del CNI va a comparecer en el ámbito parlamentario. Vamos a escucharle y vamos a analizar. Y después se actuará.

-Sus socios parlamentarios reclaman una comisión de investigación sobre este asunto. ¿Por qué creen que es mejor esta intervención a puerta cerrada cuando el propio Felipe VI al inaugurar su reinado prometió transparencia y regeneración?

-El mensaje está ya formulado: vamos a actuar paso a paso, como corresponde un Gobierno responsable. Y lo primero es oír al director del CNI.

-¿O sea que no cierran la puerta una comisión de investigación?

-El mensaje está dado.

-En este escenario, vistas las dudas que plantean algunos partidos sobre la Monarquía y las críticas de las fuerzas secesionistas en Cataluña al papel de Felipe VI, ¿convendría legitimar al Rey con el referéndum de una reforma constitucional?

-La figura del Rey está totalmente legitimada. No necesita complementos para su legitimación. Otra cosa diferente es que nosotros, el Gobierno, veamos positivo explorar posibilidades para adentrarnos en una revisión de la Constitución. Para eso hay una comisión en el Congreso, en la que ahora mismo están presentes tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista.

-¿Cree que será posible atraer al resto de partidos, sobre todo a los independentistas?

-Estamos labrando un camino que ya sabemos que tiene dificultades. Todo el enconamiento que se ha producido en los últimos años y que ha taponado las vías políticas no se resuelve ni en un día ni en un mes. Pero es preciso recorrerlo. Creo que esta apertura que se ha hecho con la Comisión Bilateral Estado-Generalitat está ayudando.

-Tras la reunión de Sánchez con Quim Torra, la vicepresidenta Calvo se jactó de que al anterior Gobierno le habían hecho dos referéndum mientras que éste había conseguido sentar al presidente de la Generalitat en un mes. ¿No cantó victoria demasiado pronto?

-Yo creo que no. Lo que hizo fue describir la realidad en un momento concreto. Al Gobierno de Mariano Rajoy, que si algo hizo con Cataluña fue mantenerse inactivo, se le plantearon dos referéndum. Y, sin embargo, el Gobierno del presidente Pedro Sánchez ha conseguido, y no es poco, mantener un diálogo interinstitucional. Y ha dado una esperanza.

-El miércoles, el portavoz de Esquerra, formación que supuestamente se mueve ahora en el secesionismo posibilista, dijo que les abocaban ustedes a la desobediencia si niegan la posibilidad del referéndum de autodeterminación...

-Bueno, cada grupo parlamentario mantiene la retórica que le parece más deseable en cada momento. Lo importante es hablar. Lo importante es avanzar y como no se avanza de ninguna de las maneras es cuando las posiciones permanecen cerradas. La solución para Cataluña se logrará votando, pero votando acuerdos, no propuestas para la ruptura. Queremos una Cataluña que vuelva porque Cataluña es parte de España y la sociedad catalana se siente así; hay muchísimos lazos políticos culturales y económicos. Se trata de volver sobre los pasos y procurar que podamos llegar a un diseño que acomode la solución para Cataluña dentro de la ley.

-¿Están preparados si se da ese escenario de desobediencia?

-El Estado de derecho tiene todos los instrumentos a su alcance. Y el Gobierno de España trabaja con el Estado de derecho y cumpliendo la ley.

-En la oposición, pocos días antes de llegar al Ejecutivo, Pedro Sánchez dijo que impulsaría una reforma del Código Penal para adecuar el delito de rebelión a los tiempos actuales. ¿Por qué se ha aparcado ese asunto?

-El Ministerio de Justicia está haciendo una reflexión sobre los tipos y tiene una Comisión General de Codificación y estoy absolutamente segura de que todo eso será objeto de reflexión.

-Los secesionistas sostienen que tras la sentencia del tribunal de Schleswig-Holstein la Fiscalía debería pedir la libertad de los presos por el 'procés'. ¿El Gobierno está cómodo con la prisión preventiva de los encausados por el proceso de ruptura?

-No me corresponde a mí contestar esa pregunta de ninguna de las maneras. El Gobierno respeta absolutamente las decisiones del Tribunal Supremo español, pero sabe que efectivamente en este momento lo que dice un tribunal europeo y lo que dice el español no es coincidente y es una cuestión para decidir por los jueces. La prisión preventiva también ha de ser decidida por los jueces.

-Esta semana el Gobierno ha recibido un revés en el Congreso con la votación de RTVE ¿Le preocupa que esta sea la tónica de la legislatura?

-Entendemos que la labor que nosotros estamos haciendo y tenemos voluntad de hacer ha de ser correspondida también por las fuerzas políticas. El problema de RTVE no era solo de manipulación, no era solo de descontrol, es del modelo audiovisual y es preciso una reflexión al respecto. No salió y esto hace que sea el Gobierno quien tenga que nombrar una autoridad independiente. Nosotros queremos gobernar con el Parlamento y con la gente, de manera colaborativa. ¿Nos preocupa la falta de apoyos? Para muchas de las cosas que tenemos que hacer estamos seguros de que sacaremos la mayoría suficiente.

-El primer reto será sacar adelante los objetivos de estabilidad presupuestaria que acompañan al techo de gasto, fundamentales para la elaboración de los Presupuestos. Necesitarán el sí del PP en el Senado. ¿Cree que hay opción de conseguirlo?

-Nosotros hemos presentado un techo de gasto justo para que mejoren las condiciones de la vida de las personas. Si las Cortes rechazan el nuevo objetivo de estabilidad presupuestaria podremos hacer los Presupuestos igual, pero ni las comunidades autónomas ni la Seguridad Social van a poder disfrutar de esas décimas más de déficit, cinco, en torno a 6.000 millones de euros, que conseguimos la semana pasada en Bruselas y que va a permitirles respirar. Cada quien tendrá que explicar qué voto da. Pero no sería explicable que se vote en contra salvo que se pretenda combatir la legitimidad del Gobierno y se le quieran poner obstáculos perjudicando a los ciudadanos .

-¿Habrá exhumación de los restos de Franco aunque la familia se oponga a su traslado?

-Habrá exhumación. Con total garantía y respeto a lo que son unos restos humanos.