Feijóo, acompañado de Aznar y Rajoy el pasado julio en el congreso nacional del PP. Efe

Feijóo reunirá el 10 y 11 de enero a sus parlamentarios para marcar el paso al Gobierno

La XVIII Unión Interparlamentaria servirá para «concertar políticas e identificar prioridades legislativas» con las que los populares puedan ser «más eficaces» ante la recta final de la legislatura

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:35

Alberto Núñez Feijóo pretende comenzar el 2026 con fuerza. El líder del PP va a convocar los días 10 y 11 de enero a los ... diputados, senadores y europarlamentarios del partido en la XXVIII Unión Interparlamentaria para marcar el ritmo al Gobierno y al PSOE asediados por los casos de corrupción, según ha podido saber este periódico. Génova prepara ya la cita aunque falta por cerrar la ciudad donde se celebrará la reunión. La última interparlamentaria tuvo como escenario Sevilla el pasado marzo, en vísperas del tercer aniversario del congreso nacional celebrado en la misma ciudad que aupó al político gallego a la presidencia de la formación tras la convulsa crisis interna que se llevó por delante a Pablo Casado.

