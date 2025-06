Feijóo desactiva las peticiones de adelanto del congreso del PP valenciano

La incógnita sobre la continuidad de Gamarra en la secretaría general

Alberto Núñez Feijóo es gallego. Y esa obviedad, trasladada al día a día de su actividad política, y más en concreto a la confección de equipos, da luz a esa verdad absoluta que dice que saber qué piensa o qué pretende decidir resulta un esfuerzo inútil. A Feijóo, dicen, le cuestan los cambios y prefiere dejar que los cambios se produzcan cuando toque, más que impulsarlos él mismo. El congreso nacional debe servir para renovar la dirección del partido. El PP es una organización enorme, que ahora divisa además con certeza la posibilidad de alcanzar la Moncloa. De modo que pocas bromas. Sobre la mesa de esa dirección renovada, el puesto que muchos señalan es el de la secretaría general que ocupa Cuca Gamarra. «Cuca, has sido una magnífica secretaria general a tiempo parcial (porque también era la portavoz parlamentaria), ahora vas a ser una magnífica secretaria general a tiempo completo», dijo Feijóo a finales de 2023. ¿Ha cambiado de opinión? Pues no está nada claro que así haya sido. Un cambio en la secretaría general desentonaría, quizá, con ese intento de no mover el foco de la crisis del PSOE. Pero en algunos ámbitos se considera que las opciones de Miguel Tellado de ocupar ese puesto son más que reales. Tellado ha sido uno de los dirigentes populares que en más ocasiones ha mostrado su respaldo a la labor de recuperación tras la dana del 29 de octubre protagonizada por Mazón. Y mantiene una magnifica relación con Macarena Montesinos, la dirigente popular más cercana al líder valenciano.