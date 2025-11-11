Feijóo anunciará «muy rápido» al aspirante a suceder a Mazón

El reloj está en marcha pero a ocho días para que acabe el plazo estipulado para proponer al candidato a suceder a Carlos Mazón al ... frente de la Generalitat Valenciana se desconoce todavía quién será el elegido. Una decisión que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, no dilatará en exceso, según avanzó este martes su mano derecha y secretario genera del partido, Miguel Tellado. «A mí me consta que la propuesta se va a dar a conocer muy rápido, dentro de los plazos que existe para hacerlo», apuntó en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Tellado confirmó que Feijóo «ha consultado con compañeros de la Comunidad Valenciana y tomará su decisión en el ámbito de sus competencias». Pero evitó dar más pistas sobre unas negociaciones marcadas desde el inicio por el hermetismo de unos y otros que evitan desvelar sus movimientos. El líder de los populares, que vuelve a estar encadenado a Vox, tiene hasta el jueves 19 de noviembre para elegir al sucesor de Mazón. Aunque el nombre de Juan Francisco Pérez Llorca, secretario general del PPCV, está encima de la mesa sigue sin ser confirmado por Génova.

En el PP confían en cerrar el acuerdo en el plazo de tiempo más corto posible, pero todo sigue abierto. El viernes se produjo la primera reunión entre la cúpula voxista, encabezada Ignacio Garriga y Montserrat Lluís, y miembros del partido conservador de la Comunidad Valenciana. Una primera toma de contacto entre los equipos negociadores en la que no se puso ningún nombre encima de la mesa.

«Para fallarle a los valencianos ya está Sánchez»

Tellado volvió a poner hoy en valor la estabilidad del Gobierno valenciano, «determinante para la reconstrucción» un año después de la dana. Por ese motivo, aseguró que no tiene sentido convocar unas elecciones que pararían «la actividad de la Generalitat durante medio año» y que los socialistas exigen. Lo razonable, dijo, es alcanzar «un acuerdo de investidura que permita finalizar este mandato». Por ello, el secretario general del PP reclamó al partido de Santiago Abascal «altura de miras y no cálculo electoral». De lo contrario, sostuvo, dejarán de ser útiles, como ha sucedido con el PSOE. «Para fallarle a los valencianos ya está Pedro Sánchez. No caigamos en el mismo error», apostilló.

Desde Vox insisten en que no se trata tanto de cuál sea el nombre del candidato como de que asuma los compromisos que la formación de Abascal plantea, como políticas frente lo que consideran «fanatismo climático» o políticas que pongan medidas frente a la «inmigración masiva y descontrolada» y que Mazón asumió en mayo para sacar adelante las cuentas autonómicas. «Cuando tengamos un candidato, empezarán las negociaciones. Si es pronto, pronto empezarán, pero, desde luego, hoy no hay ningún candidato todavía», afirmó el portavoz de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, que insistió en que «lo que necesita la Comunidad Valenciana es estabilidad cuanto antes». «En un sentido o en otro, pero los valencianos tienen que saber a qué atenerse», recalcó.