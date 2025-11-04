Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo y Abascal se saludan en el Congreso. Ep

Feijóo activa los contactos con Vox para la sucesión de Mazón con una llamada a Abascal

Ambos dirigentes coinciden en «dar estabilidad» a la Comunidad Valenciana, inmersa en la reconstrucción, pero no han puesto ningún nombre encima de la mesa

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:07

Comenta

El reloj ya está en marcha. Un día después de que Carlos Mazón diese un paso atrás al frente de la Generalitat dejando su sucesión ... en manos de Vox, Alberto Núñez Feijóo ha llamado a Santiago Abascal para iniciar oficialmente los contactos para investir a un nuevo candidato popular para el que necesita su apoyo al no contar con mayoría en les Corts. Según fuentes del PP, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de «dar estabilidad» a un territorio que sigue inmerso en un complejo proceso de reconstrucción tras las riadas de hace un año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho
  5. 5

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  6. 6 El cadáver hallado en la gasolinera de barcos de Puerto Banús fue abandonado aún con vida por una embarcación
  7. 7 Hallan un nuevo cadáver abandonado en Alpandeire con signos de violencia
  8. 8 Investigan el hallazgo de un cadáver en el muelle de la gasolinera de barcos de Puerto Banús
  9. 9 Una persona herida tras volcar una grúa de obra sobre un edificio en Churriana
  10. 10 Un detenido por una amenaza falsa de bomba en un centro comercial de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Feijóo activa los contactos con Vox para la sucesión de Mazón con una llamada a Abascal

Feijóo activa los contactos con Vox para la sucesión de Mazón con una llamada a Abascal