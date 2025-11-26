Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una de las foto del reservado del Ventorro aportado por el dueño del restaurante. LP

Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros

El dueño del restaurante aporta a la jueza dos fotos de la habitación, sus medidas y la factura del encuentro

Arturo Checa y A. Rallo

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:57

El dueño de El Ventorro ya ha aportado a la jueza de Catarroja lo que le pidió sobre el restaurante: sendas fotos del exclusivo ... reservado en el que comieron Mazón y Vilaplana durante el mediodía y la tarde de la dana, así como las medidas del habitáculo y la factura del encuentro: 165 euros por «dos menús concertados», en la «mesa 106» del local.

