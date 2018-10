Estrasburgo falla a favor de España e impide la excarcelación de 20 etarras Los abogados de los presos que recurrieron ante Estrasburgo, Haizea Ziluaga e Iker Urbina, ayer en San Sebastián. :: juan herrero / efe El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala que no se descontaran las penas purgadas en Francia a tres presos históricos FERNANDO ITURRIBARRIA PARÍS. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:04

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha frustrado las expectativas de excarcelación inminente de una veintena de presos de ETA y la esperanza de rebajar con rapidez el período de reclusión abrigada por otro medio centenar de internos. Es la consecuencia práctica más directa de la resolución emitida ayer por los jueces de Estrasburgo que avala a España por no haber descontado las penas purgadas en Francia por tres etarras históricos. El fallo marca la pauta de la resolución futura de los más de cuarenta recursos en lista de espera, si bien no es definitivo ya que puede ser recurrido en el plazo de tres meses.

El veredicto es consecuencia de las demandas contra España presentadas por Santiago Arrozpide Sarasola 'Santi Potros', Alberto Plazaola Anduaga y Francisco Mujika Garmendia 'Pakito'. Este último, que fue jefe del aparato militar, es el único de los tres que sigue preso. Está recluido en la cárcel zaragozana de Zuera con condenas de la Audiencia Nacional que suman 5.010 años. Como sus dos compañeros ya libres, pedía que el tiempo de encarcelación en Francia -en su caso 7 años y 10 meses- le fuera restado del cumplimiento de la condena impuesta en España.

La Audiencia Nacional aceptó en su día que la pena en Francia de los tres demandantes fuera acumulada a la duración máxima de 30 años fijada en España. Pero el Supremo anuló esa decisión y el Constitucional rechazó sus recursos de amparo. Los perjudicados se quejaron en Estrasburgo de la aplicación de una nueva jurisprudencia, desde su punto de vista retroactiva, que les prolongó la estancia efectiva en la cárcel.

Antes de entrar en el fondo de la cuestión, la Corte estrasburguesa precisa que su tarea no es determinar cuál era la interpretación correcta del Derecho interno en materia de acumulación de penas purgadas en otro Estado miembro de la Unión Europea.

Su conclusión es que las decisiones impugnadas del Supremo no modificaron la duración máxima de 30 años que los demandantes debían purgar en virtud del Código Penal de 1973 vigente en la época de los hechos. Ese tope era el resultado de la refundición de las distintas penas individuales pronunciadas en España sin tener en consideración las penas purgadas en Francia.

Sí eran previsibles

Por otro lado, el TEDH estima que «en el momento en que las condenas de los demandantes fueron pronunciadas y después, cuando los demandantes pidieron la acumulación de las penas ya purgadas en Francia, el Derecho español no preveía en un grado razonable que las penas ya cumplidas en Francia se tomarían en cuenta para determinar la duración máxima de prisión de 30 años». Por consiguiente, falla que los períodos de prisión contestados no pueden ser calificados de no previsibles o no autorizados por la ley.

En definitiva, la Corte europea sentencia que España no vulneró los artículos 7 (No hay pena sin ley) y 5.1 (Derecho a la libertad y a la seguridad) del convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Por el contrario, estipula que sí se produjo una violación del artículo 6.1 (Derecho de acceso a un tribunal) de la convención europea.

La sentencia considera que la inadmisión a trámite de los recursos de amparo por parte del Tribunal Constitucional había creado a los demandantes una falta de seguridad jurídica y les privó del acceso a la tutela judicial efectiva. En consecuencia, condena a España a indemnizar a Arrozpide con 2.000 euros y con 1.000 euros a Plazaola y Mujika cada uno.

La resolución fue dictada por un tribunal formado por siete jueces entre los que figura la española María Elósegui. No es firme ya que las partes pueden solicitar la revisión del caso por la Gran Sala integrada por 17 magistrados. Ésta sólo admite a trámite los asuntos que considera de especial transcendencia para el derecho comunitario y sobre los que no hay jurisprudencia común, como ocurrió con la 'doctriona Parot'.