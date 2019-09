El presidente en funciones rechazó por carta la última oferta de Albert Rivera, poco antes de que el Jefe del Estado cerrase la ronda de partidos dejando la legislatura vista para sentencia. En la misiva se había tachado a bolígrafo el encabezamiento: Sr Rivera y a mano se había escrito Estimado Albert. Este gesto de aparente empatía no podía esconder 143 días de incomunicación y autismo político. Estimado Albert es la metáfora de cinco meses de impotencia política mixtificada por las formas. El cinismo elevado a categoría artística. Nadie quería elecciones. Todos tendían la mano. El afán era conseguir un gobierno estable. Que España no dependiera de separatistas ni herederos de ETA; pero nadie ha querido ser cola de león. Un espectáculo de política de vuelo rasante. Una teatralización de las responsabilidades públicas. Un ejercicio de tacticismo partidista que parece haber dejado la sagrada misión de la soberanía nacional en manos de prestidigitadores de la comunicación y la impostura. Reduciendo la dignidad del ejercicio de la política a una partida de póker con las cartas marcadas. Con dos piruetas simultáneas en el ruedo ibérico. La de Rivera ofreciendo un atajo de último minuto después de haber sesteado meses. Y la de Sánchez ejerciendo de príncipe de Lilliput con una ronda de llamadas para adelantarse al jefe del Estado y simular una inexistente disposición al diálogo.

Hay que reconocer entre tanto postureo que el papel jugado por el PP de Casado ha sido quizás el más coherente, rozando el aprobado institucional, mientras Pablo Iglesias evidenciaba una alarmante inmadurez a la hora de evaluar sus fuerzas y diagnosticar el alcance de su verdadera influencia en el juego de equilibrios de la nación. Nuestro sistema electoral no contempla la segunda vuelta como fórmula de descarte de partidos sin suficiente peso para hacerse cargo del poder ejecutivo, pero la voladura del bipartidismo y la bisoñez de los nuevos dirigentes políticos nos está llevando a una consecutiva repetición de elecciones generales que podrían acabar operando en esa dirección. Con la diferencia respecto a la consulta de 2016 -cuando Mariano Rajoy logró aumentar su distancia sobre el segundo- que ahora la opinión pública ya está escarmentada de inestabilidad y protagonismo del juego politicastro relegando las grandes cuestiones de Estado.

Paradójicamente los protagonistas de 'la nueva política', Ciudadanos y Podemos pueden acabar siendo los damnificados de esta ceremonia de la precariedad. Porque la falta de grandeza y generosidad no sale gratis. Quizás los nuevos protagonistas de la política nacional digan como aquel senador estadounidense, Gary Hart, cuando perdió las primarias. «Hemos perdido pero ahora saben de lo que somos capaces». Pues sí. Ya sabemos de lo que son capaces. Hemos acabado copiando a la política italiana pero aquí no nació Maquiavelo. ¡Manca tanta finezza!

La gran paradoja de la nación es que cuando más estabilidad requiere la situación de crisis territorial, social económica e institucional, más fragmentado está el país en fuerzas incompatibles y en líderes tan bisoños como inexpertos. El cuerpo electoral habrá obtenido algunas enseñanzas de este juego de política rasante. Ya sabe que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pero la solución no es estar a expensas de la voluntad negociadora de los aprendices de brujo sino dejarles las cosas tan claras que no tenga la oportunidad de volver a jugar con la voluntad soberana del pueblo.