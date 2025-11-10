Esquerra carga contra la ruptura de Junts, da más tiempo al Gobierno y apuesta por que la legislatura «avance»

ERC ha decidido dar más tiempo a Pedro Sánchez. Dos semanas después de que Junts anunciara su divorcio con el presidente del Gobierno, materializado con ... el veto a todas las leyes que impulsen el PSOE y Sumar en el Congreso, los republicanos se han desmarcado de la vía rupturista de los junteros, que han calificado como «numerito» y «escenificación», y han apostado por mantener abierta la negociación con los socialistas para tratar de que la legislatura «avance».

Los republicanos negocian con el Gobierno, con el PSOE y con el Govern una financiación singular para Cataluña. Hace tiempo que las conversaciones están en marcha y son clave para las relaciones entre la formación independentista y los socialistas. «La legislatura tiene sentido si puede avanzar», ha asegurado el portavoz de la formación independentista, Isaac Albert. Si Sánchez cumple, la «legislatura puede ser más transitable», ha reiterado.

ERC lleva meses advirtiendo de que sin avances en el nuevo modelo de financiación de Cataluña no se sentará a negociar los Presupuestos Generales del Estado ni los de la Generalitat. Esquerra podía haber acelerado la marcha de las negociaciones cobre el cupo catalán, pero lo ha evitado. Así, podía haber forzado que el Congreso debatiera ya en las próximas semanas, antes del fin del periodo de sesiones, su propuesta para que Cataluña recaude el IRPF. La negociación sobre la financiación tiene dos patas con ERC: una el modelo en sí y la segunda es la recaudación del IRPF.

La idea de Esquerra es que la cesión sea progresiva, hasta la delegación íntegra del 100% en torno a 2029. De haberlo llevado ya a votación en la Cámara española, habría obligado a los socialistas a posicionarse en un asunto muy delicado, que podría haber hecho saltar por los aires la negociación de la financiación singular y en consecuencia la de las cuentas del Estado y las de Cataluña.

ERC y el PSOE han evitado el choque de trenes y han acordado llevar la propuesta del IRPF para después de febrero, cuando empiece el nuevo curso político en el Congreso. El movimiento da tiempo a la negociación, toda vez que el Gobierno se niega a ceder el 100% del IRPF a Cataluña. Quien lidera las conversaciones es el Ministerio de Hacienda, cuya titular, María Jesús Montero, podría apartarse para centrarse en su candidatura a la Junta de Andalucía. Cuando esto pase, en ERC creen que podrán desencallarse las negociaciones sobre el IRPF y sobre el modelo de financiación singular para Cataluña.

Se trata de ganar tiempo, en un contexto en que el Gobierno cada vez está más presionado, ya sea por el frente judicial, o por el de los que fueron sus socios, como Junts, que se ha desmarcado por completo de la mayoría de la investidura.

Esquerra confía en que antes de final de año, si se aparta Montero, haya avances en la negociación del modelo de financiación. Los republicanos ofrecen una vía de salida a Sánchez, en un momento en que está en el aire la estabilidad del Gobierno. Según Esquerra, si el presidente del Gobierno cumple con la financiación singular, Junts no podrá votar en contra en el Congreso. Se trataría de restaurar la mayoría de la investidura en votaciones sobre el FLA o la financiación singular. «No entenderíamos que Junts votara en contra», según Albert.