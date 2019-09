Enrocado en su negativa a apoyar a Sánchez Martes, 3 septiembre 2019, 00:27

Rivera y su círculo inician el curso seguros de que las presiones para que faciliten la investidura de Sánchez se redoblarán en las próximas semanas. Pero los liberales siguen enrocados en su 'no es no' al líder del PSOE. Creen que «ha traspasado una línea roja» hasta ahora infranqueable que es considerar a EH Bildu como socio. «El PSOE ha hecho muchas barbaridades, Zapatero gran parte de ellas. Pero esto -aseveró Rivera- no lo habíamos visto nunca».