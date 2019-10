Encontronazos entre ultras y CDR en Barcelona

barcelona. Por fin tregua. O casi. Por primera vez desde que el Tribunal Supremo diera a conocer el lunes la sentencia contra los líderes independentistas las calles de Cataluña no fueron un campo de batalla. No es que ayer no hubiera disturbios, que sí que se registraron en diversos puntos de la comunidad, sino que los enfrentamientos fueron mucho menores que los de los últimos días.

En Barcelona, epicentro de las algaradas radicales de los últimos días con numerosas quemas de vehículos y lanzamientos de cócteles molotov, la situación fue esta vez más calmada. Pero la tranquilidad no llegó a una ciudad que deseaba unas horas de paz, a las puertas de un fin de semana que se presenta de nuevo convulso.

Los Comités para la Defensa de la República (CDR), empoderados después de haber logrado sembrar durante dos días consecutivos el caos en Cataluña y haber logrado poner contra las cuerdas al dispositivo conjunto de Policía Nacional y Mossos para mantener el orden, pretendían mantener la movilización radical con lo mínimo: 13.000 activistas en los Jardinets de Gràcia, la zona cero de los altercados de los últimos días, convertida ya en bastión de los radicales.

La convocatoria independentista resultó menor que los últimos días y fue aprovechada por diversos grupos ultras para elegirla como objetivo de sus ataques. Los radicales de derecha, con emblemas franquistas y 'armados' de materiales de obra, fueron a buscar el enfrentamiento directo con los grupos secesionistas. Solo la carga de los Mossos contra los grupos de extrema derecha impidió que partidarios de unos y otros llegaran al cuerpo a cuerpo. Pero a partir de la intervención policial, como ha ocurrido en las últimas jornadas, empezó el caos. Los radicales independentistas aprovecharon la coyuntura para provocar incidentes en la calle Balmes y cercanías, una de las arterias principales que cruza de norte a sur la ciudad. Hubo nuevas barricadas de fuego, aunque no de la envergadura de los últimos días.