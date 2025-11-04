Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista este martes, del libro «Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne» en París. EFE

El emérito defiende en sus memorias que «haré todo lo posible para que el rey Felipe tenga éxito»

Este medio ha podido leer parte del libro autobiográfico del rey Juan Carlos I, que llega el miércoles a las librerías en Francia

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:05

Comenta

Uno de los libros más esperados de este final de año en España llega primero este miércoles a las librerías en Francia. Las memorias del ... rey emérito Juan Carlos I, titulado 'Reconciliation' (Reconciliación) y coescrito con su biógrafa francesa Laurence Debray, se pone primero a la venta en el país vecino antes de su comercialización en España en diciembre. Este medio ya ha podido consultar esta obra con la que el exjefe del Estado intenta reconciliarse con sus conciudadanos y se muestra comprometido «para hacer todo lo posible» para que el rey Felipe VI «tenga éxito».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  3. 3 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  4. 4 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  5. 5

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  6. 6 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció
  7. 7 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  8. 8

    Apartamentos turísticos ilegales en Málaga: Urbanismo abre expediente a las obras sin licencia en un bajo comercial
  9. 9 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  10. 10 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El emérito defiende en sus memorias que «haré todo lo posible para que el rey Felipe tenga éxito»

El emérito defiende en sus memorias que «haré todo lo posible para que el rey Felipe tenga éxito»