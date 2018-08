Los «duendes» le juegan una mala pasada a Sánchez Sábado, 18 agosto 2018, 00:17

Ocurrió a primera hora de la mañana. En la cuenta de Twitter del presidente del Gobierno aparecieron dos tuits de apoyo a las víctimas de los atentados de Cataluña, uno en castellano y otro en catalán. Y uno con el escudo y la bandera de España y el otro no. Fácil adivinar cuál lucía la enseña nacional y también de intuir que este hecho no iba a pasar inadvertido. Tanto fue el revuelo en redes sociales y en medios digitales que Moncloa rectificó y se apresuró a enmendar el error, un tropiezo, otro más de Pedro Sánchez y Twitter, que esta vez se atribuyó «a los duendes de la imprenta» -textual-. La explicación oficial es que se cogió la misma plantilla, pero por un error humano en un tuit apareció la bandera de España y en el otro no. No deja de ser una anécdota, el equipo de comunicación de Sánchez trató de restarle importancia, pero en un día en el que todos los gestos se analizaron con lupa se entendió que el presidente trataba de nadar entre dos aguas.