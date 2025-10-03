Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de la ficha policial de Oses Carrasco y Moreno Martínez E.C

Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel

José Javier Oses Carrasco, alias 'Jotas', e Itziar Moreno Martínez, 'Hodei', cumplieron condena de prisión en Francia

Koldo Domínguez

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:23

Comenta

Dentro del medio centenar de activistas españoles a bordo de la Flotilla Global Sumud retenidos por Israel se encuentran dos exmiembros de ETA. Según la ... información facilitada por el Gobierno hebreo, se trata de José Javier Oses Carrasco, alias 'Jotas', condenado por formar parte del aparato logístico de la banda y con un amplio historial de kale borroka, e Itziar Moreno Martínez, que participó en un tiroteo contra un gendarme francés en un control rutinario. Por el momento, se desconoce cuándo serán repatriados, junto al resto de detenidos, a Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  6. 6 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  7. 7 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  8. 8 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  9. 9 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  10. 10

    Benamargosa, el municipio más pobre de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel

Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel