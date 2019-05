La división y las peleas internas, claves en la pérdida de Madrid

madrid. Sobre la sombra de la comparecencia de Pablo Iglesias sobrevoló de forma especial la pérdida del Ayuntamiento de Madrid y el fracaso del asalto a la Comunidad. Su análisis es que la división y las peleas internas han pasado factura. «Nosotros tenemos que hacer autocrítica, pero nuestros aliados en Madrid también», valoró en una clara alusión a Más Madrid e Íñigo Errejón. Eso sí, Iglesias dejó claro que no está de acuerdo con Juan Carlos Monedero, quien responsabilizó al ex numero dos de la formación de ser el culpable del declive electoral.

Que Monedero cargue con Errejón no es nuevo. Ya le llamó «general mediocre» cuando se vio obligado a abandonar la primera línea política. No obstante, el profesor de Ciencia Política fue esta vez un paso más allá. «Las cloacas convencieron a Íñigo Errejón para que rompiera Podemos», escribió Monedero en Twitter antes de señalar que la «ambición ciega» y preguntar a su antiguo compañero de filas si le «ha merecido la pena». Fue un ataque que contrasta con la reflexión que hizo poco después Iglesias: «A la izquierda no nos funciona cuando nos dividimos y cuando nos peleamos. Todos tendremos que hacer autocrítica y saber que la división resta».

El líder de Podemos dio por hecho que su partido tendrá que entenderse con Errejón en un futuro. «No es miembro de Podemos pero tiene un partido político con un resultado muy importante, tendremos que hablar, es ineludible», concluyó.