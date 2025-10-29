Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo

En directo: Los familiares de las víctimas ya están en la Ciudad de las Artes de Valencia para el funeral de Estado

Los reyes Felipe VI y Letizia presidirán un homenaje solemne al que acudirán unas 800 personas

Fernando Morales

Fernando Morales

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:27

Actualizado Hace 5 minutos
Este contenido es exclusivo para suscriptores
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  2. 2 Carlos Fernández, el último prófugo del caso Malaya, queda en libertad
  3. 3 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  4. 4

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  5. 5 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  6. 6 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  7. 7

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  8. 8 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  9. 9

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  10. 10 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur En directo: Los familiares de las víctimas ya están en la Ciudad de las Artes de Valencia para el funeral de Estado