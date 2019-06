Los diputados presos de JxCat piden abstenerse en la investidura Sànchez, Turull y Rull se desmarcan de la estrategia de Puigdemont de negar cualquier colaboración A. AZPIROZ MADRID. Viernes, 28 junio 2019, 00:02

A Pedro Sánchez le han surgido unos insospechados aliados. Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, los tres diputados presos de Junts per Catalunya por el 'procés', abogaron ayer ante su formación por abstenerse en la investidura del candidato socialista, una propuesta que ya lanzó la semana pasada el expresidente Artur Mas. La decisión de los dirigentes juzgados por el 'procés' choca con la estrategia marcada por Carles Puigdemont desde su refugio belga en Waterloo, que se ha negado a cualquier tipo de colaboración con el líder socialista.

Por eso ha sorprendido el anuncio ya que hasta el momento JxCat se ha mantenido firme en su rechazo a la investidura de Sánchez. Puigdemont ya fue en su momento partidario de no apoyar la moción de censura a Mariano Rajoy, pero el sector más moderado dentro del grupo parlamentario del PDeCAT en el Congreso burló sus órdenes. La solicitud de Sànchez, Turull y Rull abre ahora la posibilidad de que la formación independentista reconsidere su no inicial a la investidura. Los tres diputados se suman así a la posición de Esquerra, que ha abierto la puerta a la abstención porque no quiere bloquear la legislatura.

JxCat cuenta en la Cámara baja con siete representantes, todos del círculo más cercano a Puigdemont. El dilema al que se enfrentan es si permitir un Gobierno del PSOE, que apoyó la aplicación del artículo 155, o arriesgarse a que la derecha vuelva a gobernar tras unas nuevas generales. De ser así, tanto Casado como Rivera se han comprometido a volver intervenir la Generalitat.