Las diputaciones proponen que también se elija a sus presidentes en las urnas

La Comisión de Presidentes de Diputaciones de la FEMP proponen cambiar la Ley Electoral para que la elección de sus gobiernos sea directa

J.V. MUÑOZ-LACUNA Toledo Martes, 9 abril 2019, 14:24

Las diputaciones provinciales han propuesto a las Cortes Generales un cambio de la Ley Electoral para que sus presidentes y respectivos gobiernos sean elegidos directamente por los ciudadanos en las urnas, coincidiendo con las elecciones municipales y autonómicas, y no como hasta ahora donde la elección de los presidentes de las diputaciones y de los diputados provinciales es indirecta y depende de los resultados en los comicios autonómicos.

Es la propuesta que la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha elevado a las Cortes Generales a iniciativa del presidente de la Diputación de Toledo, el socialista Álvaro Gutiérrez.

«Me parece absolutamente injusto que la acción política y la legislatura de un presidente y de su gobierno provincial no sea valorada ni para bien ni para mal directamente por los ciudadanos porque de esa manera no puedes caer en la tentación de no hacer nada de lo que los ciudadanos quieren y esperan del presidente de la Diputación», sostiene Gutiérrez para quien «es una propuesta que hará justicia para que también las diputaciones y los gobiernos provinciales hagan el mejor trabajo posible en beneficio de los ciudadanos».

De ser aceptada esta idea y tras el oportuno cambio legislativo, el día de las elecciones autonómicas y municipales habría una tercera urna para elegir la composición de las diputaciones, instituciones creadas al amparo de la Constitución de 1812 de las que actualmente carecen las comunidades autónomas uniprovinciales.