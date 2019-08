El diplomático más joven de España: «Estamos mitificados» Javier Álvaro, el día de su graducación en el máster profesional sobre la Unión Europea que cursó durante la carrera. / RC El zaragozano Javier Álvaro es el diplomático más joven de España. Sacó la oposición con 24 años. Hoy, trabaja en el Ministerio de Exteriores SUSANA ZAMORA Jueves, 8 agosto 2019, 00:33

Javier Álvaro Anguas (Zaragoza, 1993) siempre tuvo claro lo que quería ser y no perdió el tiempo en conseguirlo. A punto estuvo de aprobar el primer año que se presentaba a la oposición de diplomático, pero tropezó en la última prueba. Normal: la media son cuatro años para aprobarla. Al final, él la sacó en dos. El 22 de marzo de 2018 se convirtió en el diplomático más joven de España. Aquella fecha la tiene grabada a fuego. Se dejó la piel. Hoy no cabe en sí de orgullo. Confiesa que se siente «aliviado», con los deberes hechos y el futuro despejado para trabajar en lo que siempre quiso.

De pequeño uno quiere ser bombero, médico o futbolista. Usted, diplomático...

Desde que cumplí los 12 años, tuve claro que quería ser abogado. Sin embargo, no fue hasta los 16, con mi padre recién destinado a una base de la OTAN en Alemania, cuando me empezó a interesar la diplomacia. Allí hice el Bachillerato alemán, vivía en un ambiente multicultural, hablaba en otros idiomas... Todo eso me encaminó hacia una profesión que hasta entonces era una gran desconocida para mí.

Lo suyo ha sido de récord. Diplomático con solo 24 años, tras superar una de las oposiciones más duras. ¿Se encomendó muchas veces a la Virgen del Pilar?

El primer año fue especialmente duro. Sabía que era casi imposible aprobar a la primera, pero nunca lo di por perdido. La verdad es que siempre le pedía que me echara una mano en lo posible.

¿Qué le ve de atractivo a estar todo el día haciendo equilibrios?

Dentro de la diplomacia, hay una parte que es más política y otra de atención al ciudadano, que es la que me gusta. Toda la labor consular conlleva sacrificio y una gran presión, porque al otro lado de la línea hay un ciudadano con un problema que hay que resolverle, pero también es un trabajo muy gratificante.

¿No le da pereza tener que levantar la casa cada tres o cuatro años para empezar de cero?

Sí, es duro y sacrificado. Lo he vivido con mi familia y, en ocasiones, puede resultar difícil. Sin embargo, nuestra carrera es flexible; te deja decidir en qué momento quieres cambiar, aunque, lógicamente, hay unos límites. Es un servicio y alguien tiene que hacerlo.

¿Dónde se ve de embajador?

Al menos, se requieren 15 años de promoción interna para ser embajador. Y, aunque es a lo máximo que puedo aspirar, me gustaría ser antes cónsul. El cuándo es una cuestión de oportunidad, pero me encantaría pasar por Alemania y el sudeste asiático.

Elegancia, buenas relaciones, fiestas, trato exquisito, espionaje... ¿Hemos visto los españoles muchas películas?

Creo que sí. Esta profesión está muy mitificada. Quizá en los tiempos de la Guerra Fría se prestaba a esos guiones, pero ahora somos unos funcionarios más. Representar a nuestro país en el exterior implica un saber estar, una presencia... Pero, al final, es tener una buena educación.

¿Y eso se trae de casa o se entrena?

La experiencia es un grado, pero la educación y el saber estar se aprenden en casa, y el tribunal opositor lo valora.

Trump tiene margen

¿Cuánto daño está haciendo Donald Trump a la diplomacia internacional?

Es un presidente democráticamente electo, que responde a los deseos de una población. Hay muchas formas de enfocar la política exterior y cada uno lo hace como quiere. Nos podrá gustar más o menos, pero entra dentro de los márgenes discrecionales de cada mandatario.

Pero dirigentes así no lo ponen fácil...

Bueno, a lo mejor alguien más moderado aprovecha esa baza para luego colocarte en una situación difícil. Nunca se sabe.

Crisis humanitarias, atentados terroristas, incidentes con ciudadanos españoles, desmadres protocolarios o abusos de autoridad... ¿Se come muchos 'marrones' el diplomático?

Así es. El trabajo llega a ser muy complicado y no siempre grato en determinadas situaciones. Cuando estás destinado a un consulado o a una embajada, estás solo ante el peligro. A veces son 'marrones', sí, pero alguien se los tiene que comer.

Así visto, no parece una vida de vino y rosas...

Efectivamente, al final no todo son cenas de gala. Hay mucho cliché y se nos reconoce poco la importante labor que realizamos.

La expresión 'No news, good news' ('no noticias, buenas noticias'), ¿es una buena señal en diplomacia?

De ordinario, sí. Aunque mi director general siempre me repite que ese enunciado habría que cambiarlo por: 'Good news, news'; es decir, las buenas noticias deben ser noticia.

¿Qué escenario se abre para la diplomacia si se materializa el Brexit?

El futuro de los españoles en Reino Unido preocupa al ministerio. Se ha creado un consulado en Manchester porque es prioritario que, haya o no Brexit, el ciudadano español esté siempre atendido.

¿Cómo de diplomático es usted en su vida privada?

Hay que ser diplomático cuando toca. No siempre se puede ser.