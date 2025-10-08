Dimite la consejera de salud de Andalucia por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama
El presidente de la junta de Andalucia ha anunciado un plan de 12 millones para ocuparse de las afectadas por el error
C. P. S.
Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:46
La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha dimitido de su cargo este miércoles por la crisis derivada de ... los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama de la sanidad andaluza.
Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una comparecencia convocada de forma inesperada para las 20.30 horas de este miércoles, en la que ha confirmado que ha aceptado la dimisión que le ha presentado la consejera.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
