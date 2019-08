Difunden un vídeo de la brutal paliza de vigilantes de Metro Madrid a un joven congoleño 01:07 ATLAS ESPAÑA La secuencia es tan violenta que al verla la empresa de seguridad despidió fulminantemente al trabajador ATLAS ESPAÑA MADRID Viernes, 2 agosto 2019, 23:10

La secuencia es tan violenta que al verla la empresa de seguridad despidió fulminantemente al vigilante que vemos golpear un primer puñetazo que deja al joven prácticamente noqueado, le inmoviliza retorciéndole el brazo, y le da otros dos puñetazos contra el lateral de las escaleras que esta vez dejan al chico inconsciente. El otro vigilante está apartado, expedientado, esperando que explique si intentó impedirlo o no hizo nada. El joven congoleño de 33 años lleva seis años en España y mucho tiempo durmiendo donde puede, esa noche a las dos de la mañana, dice que iba al baño, los vigilantes que intentó colarse, para dormir, como había intentado otras veces, y que se puso violento. Eso no lo vemos, la actuación de los vigilantes no fue reglamentaria ni proporcional.