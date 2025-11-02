Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La periodista Maribel Vilaplana. Jesús Signes

Día crucial en la dana: Maribel Vilaplana pone a prueba el relato de Mazón

La periodista, obligada a decir la verdad, debe aclarar las horas de la comida en El Ventorro, las llamadas del presidente y su trayecto al Palau

A. Rallo

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:01

Comenta

Toda la presión recae sobre Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana. Aquel encuentro, en el que ... supuestamente se le ofreció la dirección de À Punt, tuvo lugar en el restaurante el Ventorro, punto de encuentro habitual de políticos, empresarios e incluso reporteros. La agenda de Vilaplana tiene este lunes otro apunte que puede ser tan determinante como lo fue el del 29 de octubre de 2024: su cita con la jueza en Catarroja. No será un trago fácil ni siquiera para una experta en comunicación, capaz de expresarse con solvencia y milimétrica precisión. Las decenas de acusaciones preguntarán y repreguntarán. Le tienen ganas. Su testimonio puede ser la primera piedra de una eventual exposición motivada para que el TSJ investigue formalmente a Mazón. También la jueza, que es quien comienza los interrogatorios. La premisa consiste en no pisar ningún charco. La Audiencia ya delimitó el ámbito en el que se debe desarrollar el cuestionario, lo que pudo conocer de las conversaciones de Mazón o de sus comentarios y, en definitiva, «todo aquello que hubiera conocido a lo largo del tiempo que compartió con el president la tarde de la dana». Este último apartado puede ser interpretable.

