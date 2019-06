ERC se desmarca de JxCat y la mesa de la Cámara rechaza una iniciativa para declarar la independencia El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent. / Efe La votación en el órgano del Parlament vuelve a dividir a los independentistas CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 25 junio 2019, 13:00

Una votación en la mesa de la Cámara catalana vuelve a dividir a JxCat y ERC. Ambas formaciones arrastran fuertes discrepancias desde que hace año y medio los miembros de ERC de la mesa del Parlament impidieron la sesión de investidura de Carles Puigdemont. Esta mañana, esa división se ha repetido. El órgano del Parlament ha votado en contra de la admisión a trámite de una iniciativa legislativa popular, presentada por una plataforma llamada Unidad por la Independencia, que abogaba porque la Cámara volviera a declarar la independencia de manera unilateral, como el 27 de octubre de 2017. JxCat ha votado a favor de la tramitación de la iniciativa, mientras que Esquerra se ha abstenido, por lo que los votos en contra de los representantes de Ciudadanos y el PSC han evitado que la propuesta haya salido adelante.

En la mesa de la Cámara catalana, en función del resultado de las elecciones del 21-D de 2017, hay dos representantes de Cs, dos de ERC y otros de JxCat, y uno del PSC. Los comunes, PP y la CUP no tienen representación. Fuentes parlamentarias, han apuntado que los dos dirigentes de Esquerra, entre ellos el presidente del Parlament, Roger Torrent, han aducido razones técnicas y no políticas, para no votar a favor, como han hecho sus socios postconvergentes. Aunque en el fondo subyace el riesgo judicial que podían incurrir los miembros de la mesa.

Desde Ciudadanos, recordaron las resoluciones del Constitucional contra la declaración de independencia del 27 de octubre del 2017 y los requerimientos que el tribunal hizo a los miembros de la Mesa para paralizar cualquier iniciativa que pretenda declarar la independencia.

La iniciativa legislativa fue registrada el 13 de junio. El rechazo del órgano rector de la Cámara anula todo el proceso parlamentario previsto para las iniciativas legislativas populares. Si el órgano rector de la cámara llega a admitir a trámite la iniciativa, se abría un plazo para que el grupo promotor recogiera las 50.000 firmas necesarias para que la proposición se debatiera y votara en el Parlament. Pero con el rechazo de la mesa, la propuesta decae por completo.

El texto de la iniciativa legislativa reproducía la declaración de independencia que JxSí y la CUP firmaron el 10 de octubre de 2017 después de que el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont suspendiera temporalmente la proclamación de la república catalana. Unidad para la Independencia quería presionar a los partidos independentistas a volver a proclamar la independencia. «Si la clase política quiere realmente un independentismo movilizado, unido y comprometido, admitirá a trámite la ILP para dejar que continúe su curso en el que el actor principal será el pueblo de Cataluña », señaló esta entidad secesionista.

La división en el bloque independentista llega en plena ronda de contactos iniciada por el presidente de la Generalitat con partidos y entidades secesionistas para pactar una respuesta de país a la sentencia del juicio contra los líderes del 'procés'. De entrada, ERC ya se está desmarcando ante una eventual nueva declaración de independencia. Quim Torra siempre ha abogado por una respuesta basada en el derecho de autodeterminación.