El PP no descarta reprobar a Sánchez si no va al Senado Miércoles, 23 enero 2019, 00:05

Es sólo una posibilidad, pero el PP no descarta reprobar a Pedro Sánchez si decide no comparecer en el pleno extraordinario sobre sus conversaciones con la Generalitat convocado para este jueves en el Senado y no fija una fecha alternativa. El Gobierno excusó la intervención del presidente por su viaje a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial de Davos. A estas alturas, sin embargo, los populares creen que el jefe del Ejecutivo no tiene intención alguna de explicar el documento con las 21 medidas que Quim Torra trasladó a Sánchez en su reunión de diciembre. Fuentes de la formación de Pablo Casado aseguran, por lo tanto, que la sesión no será desconvocada. Y que salvo que el Gobierno rectifique y proponga otro día, el pleno podría celebrarse sin la presencia de Sánchez, aunque se trate de una fórmula inédita.