La derrota de Sánchez prolonga el bloqueo y pone en marcha el reloj electoral El candidato socialista asegura que «no tira la toalla» y apela a Podemos, PP y Cs a «explorar otras opciones» RAMÓN GORRIARÁN MADRID. Viernes, 26 julio 2019, 00:06

Dicen que la cara es el espejo del alma y la de Pedro Sánchez debía estar de visita por el averno. El rostro del candidato socialista, triste y crispado, reflejó ayer la frustración por la derrota en el debate de investidura tras fracasar las negociaciones con Unidas Podemos. Ahora deberá explorar otras opciones para intentarlo de nuevo antes del 23 de septiembre. Varios portavoces, entre ellos, el propio Pablo Iglesias y el nacionalista vasco Aitor Esteban, le alentaron para que explorara esas vías para evitar la repetición de las elecciones. Mientras lo decide, la legislatura sigue bloqueada, como lo está la política española desde las elecciones generales de diciembre de 2015.

Ironías del destino, Sánchez recibió 155 votos en contra, cifra muy celebrada por los diputados de Junts per Catalunya que habían dicho tener 155 razones para votar 'no' en referencia a la disposición constitucional que permitió a Mariano Rajoy intervenir la Generalitat. El caso es que Sánchez ni miró al marcador del Congreso. Se sabía el resultado, sus 124 apoyos no habían engordado en las últimas 48 horas. Sí habían crecido las abstenciones, 67, porque los catorce diputados de Esquerra Republicana pasaron del 'no' al voto en blanco.

La votación de ayer era una oportunidad para detener el reloj electoral que conduce de nuevo a las urnas el 10 de noviembre. No era el último cartucho porque puede haber otro intento antes del 23 de septiembre, ese día se cumplirán los dos meses del plazo fijado por la Constitución, pero requiere que confluyan una serie de circunstancias que hoy todavía no se dan.

La primera es que el propio Sánchez decida enfrentarse a una nueva investidura, posibilidad que no entraba en sus planes antes del revés de ayer. En el breve debate celebrado en el Congreso, el líder de Unidas Podemos le animó a dar ese paso. «No lleve España a elecciones», pidió Iglesias al tiempo que le tendía su mano. Pero también tuvo que escuchar una demanda en ese sentido del portavoz del PNV, de Coalición Canaria y, aunque con más salvedades, de Esquerra Republicana.

En el PSOE hay división de opiniones. Hay quien defiende que lo mejor es ir a elecciones para ratificar la hegemonía socialista en la izquierda. Son los que creen que mejorarán los resultados del 28 de abril. Pero también están los que avisan del riesgo de volver a votar porque está fuera de toda duda que la abstención crecerá. Sánchez empezó a no tener dudas. Anoche, en Telecinco, esbozó los siguientes pasos que piensa dar. «No ha sido posible, pero no hay que tirar la toalla después de que Iglesias haya impedido la investidura. Podemos desbloquear esta situación. Hay motivos para no tirar lo toalla», explicó Sánchez, que invitó a PP, Ciudadanos y Podemos «a explorar otras opciones».

Aunque tendrá que contar con la aquiescencia del Rey, que tendría que abrir una ronda de consultas entre los líderes de los partidos para constatar si tiene apoyos para volver a pedir la confianza del Congreso. Felipe VI hizo en la pasada legislatura tres rondas entre enero y abril de 2016. En la primera, Rajoy declinó ser el candidato; en la segunda, encomendó la tarea a Sánchez; y la tercera, entre el 25 y 26 de abril, como comprobó que nadie contaba con respaldos, disolvió las Cortes y convocó elecciones el 26 de junio.

El Rey también hizo dos rondas tras esos comicios porque Rajoy perdió las dos votaciones en su primer intento de julio. Solo cuando tuvo indicios de que el PSOE podía cambiar de postura -el Comité Federal de los socialistas decidió en octubre pasar del voto en contra a la abstención- volvió a citar en la Zarzuela a los líderes de los partidos. Ahora Felipe VI necesitaría tener esa misma certeza de que va a producirse un cambio de escenario político para organizar una segunda ronda de contactos.

El problema y el programa

Antes de que se encendiera el marcador del Congreso, Sánchez tuvo una breve intervención ante el pleno y entró en la batalla por el relato eximiéndose de toda responsabilidad en el fracaso. Pero lo cierto es que el líder socialista pensó que iba a lograr la investidura sin bajarse del autobús. Tardó semanas en abrir las negociaciones a fondo con Unidas Podemos y solo en la recta final se remangó. Pero era tarde. Iglesias también erró al creer que con sus 42 diputados tenía más fuerza que la que tenía. Los dos, cada uno por su parte, apostaron a que el otro sucumbiría en el último momento al vértigo del fiasco. Pero ninguno frenó, ambos llevaron el pulso hasta el final y el estropicio se consumó.

Sánchez aprovechó de todas maneras para recriminar a Iglesias su afán por los sillones gubernamentales. «El problema nunca fue el programa, fue los ministerios», afeó al líder de Unidas Podemos. En las 20 horas de negociación, según Pablo Echenique con precisión relojera, el aspecto programático apenas se tocó. Ambas formaciones contaban con una buena base en el acuerdo presupuestario que alcanzaron en octubre de 2018. Se habló de carteras y de personas, aceptan en ambos equipos negociadores.

Iglesias devolvió el reproche con una alusión a la desidia gubernamental porque «en 48 horas no se acuerda lo que no se ha negociado en 80 días. Las cosas no se deben hacer así». El líder de Unidas Podemos compartió la ración de tristeza con el candidato socialista. Concluida su breve alocución de cinco minutos, se sentó en el escaño y bajó la cabeza. Solo dio algún respingo en el asiento con la carpetovetónica intervención del siguiente orador, Santiago Abascal.