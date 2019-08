«El 155 debe estar siempre puesto encima de la mesa»

El Tribunal Constitucional quitó la razón al PP y a Ciudadanos sobre la aplicación del artículo 155. Considera que esta disposición legal es «un remedio temporal», al que solo se debe recurrir como «último recurso».

-La sentencia del Constitucional ¿les ha hecho reconsiderar su posición?

-No, en absoluto. Es obviamente un mecanismo excepcional y no puede ser indefinido y eterno. Está limitado en el tiempo, pero hasta que se restaure el orden constitucional. ¿Y cuál es la situación ahora en Cataluña? ¿Alguien piensa que el Govern y los partidos que le apoyan están yendo hacia el constitucionalismo? «Lo vamos a volver a hacer», ha dicho Quim Torra. Se dan todas las condiciones para que se aplique el 155.

-Seguirán exigiendo entonces su aplicación inmediata

-Yo creo que el artículo 155 debe estar siempre puesto encima de la mesa. Lo defendía esta semana en el Congreso con respecto a la apertura de tres nuevas delegaciones catalanas en el extranjero. Exteriores reconoce que se están excediendo en sus funciones y que están haciendo política para conseguir adeptos a la causa independentista. Si Sánchez no hubiera suprimido los controles financieros del Presupuesto de la Generalitat no se habrían abierto estas tres delegaciones.

-¿Cómo va a influir la sentencia del 'procés' en el curso político?

-Para mí el efecto que va a tener esa sentencia es que no sale gratis.

-¿Es viable un indulto a los líderes independentistas?

-No puede haber indultos de ninguna manera. Sería reírse del sistema institucional y judicial. Sería el mayor escándalo de la democracia.

-¿Se siente un mártir por el trato recibido por el Gobierno socialista?

-Ni mártir ni héroe. Una persona que cumple con sus obligaciones no puede ser un héroe. Puede ser responsable, honesto. Yo sé cuáles son mis obligaciones y cuando me dicen o firmas el escrito o te ceso pues me cesas. No hay otra opción.