Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Víctor Torres, durante la pandemia Efe

«He dado un golpe en la mesa»: las presiones de Torres a sus funcionarios en Canarias y al Gobierno para que favorecieran a la trama

Las decenas de mensajes y audios que el expresidente canario se cruzó con Koldo certifican su implicación personal tanto para el cobro de las mascarillas como para introducir las pcr de De Aldama

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:57

Comenta

Ángel Víctor Torres se implicó mucho más allá de sus funciones como presidente autonómico para conseguir que las empresas del conseguidor de la trama Koldo, ... Víctor de Aldama, fueran beneficiadas por el Gobierno canario. Sus gestiones incluyeron presiones a sus funcionarios, sobre todo, para acelerar los pagos de las 12 millones de euros de la venta de mascarillas acabando con las reticencias de los técnicos, pero también maniobras en Madrid para conseguir que la red corrupta se hiciera otros 4,3 millones de euros en pruebas pcr de antígenos a finales de 2020, una vertiente de este caso bastante menos conocida que la de los tapabocas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  4. 4

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  5. 5 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  6. 6 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  7. 7 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  8. 8 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  9. 9 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció
  10. 10 Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «He dado un golpe en la mesa»: las presiones de Torres a sus funcionarios en Canarias y al Gobierno para que favorecieran a la trama

«He dado un golpe en la mesa»: las presiones de Torres a sus funcionarios en Canarias y al Gobierno para que favorecieran a la trama