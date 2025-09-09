Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juan Carlos Ruiz, José Antonio Alonso, Mariola Martínez Robles y José Fidel Saura LV / A. GIL / AGM

Cuatro años de cárcel para los principales acusados de la Púnica murciana

La Audiencia Nacional condena al exconsejero Ruiz, su jefe de gabinete y la exdirectora general Mariola Martínez por costear con dinero público trabajos de reputación personal

Alicia Negre

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:11

Una década después de que la trama murciana de la Púnica irrumpiese en la Consejería de Turismo de la Región derribando todo a su paso ... y forzando la dimisión de su antigua cúpula, la Justicia se ha impuesto con rotundidad. La Audiencia Nacional ha condenado a penas que suman cuatro años de cárcel a Juan Carlos Ruiz, exconsejero de Industria y Turismo; la entonces directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez Robles; y el jefe de gabinete de Ruiz, José Fidel Saura, por delitos de fraude, cohecho y prevaricación administrativa en el marco de este conocido caso. En la sentencia, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, el tribunal impone además a estos políticos populares, que abandonaron sus puestos en 2015, multas y penas de hasta veinte años de inhabilitación para empleo o cargo o público. La Sala de lo Penal condena además a cuatro años de cárcel al exalcalde cartagenero José Antonio Alonso y a su socio, el empresario Alejandro de Pedro, a los que el tribunal señala como urdidores de la trama.

