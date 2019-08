El PP cree que Sánchez hará lo que haga falta para seguir en Moncloa N. V. Miércoles, 21 agosto 2019, 00:05

madrid. En el PP siguen sin ver la repetición electoral como la opción más probable. El secretario general del partido, Teodoro García Egea, dio ayer por sentado que el PSOE hará «lo que haga falta para conseguir mantener el Gobierno a toda costa». La razón lleva una crítica implícita. A su juicio, el Ejecutivo necesita el pacto porque se encuentra en una «situación incómoda» en la que se ha puesto en evidencia su «incapacidad» tanto para la gestión de la crisis migratoria del Open Arms como para llegar a un acuerdo con Podemos.

«España está sin Gobierno a día de hoy, ni siquiera con un Gobierno en funciones», censuró el número dos del PP, que demandó concreción sobre qué medidas propuestas por la organización de Pablo Iglesias sí está dispuesto a aceptar Pedro Sánchez. Los populares, que estos días hacen bandera de la bajada de impuestos como seña de identidad de su oferta política, preguntan al Ejecutivo si contempla un incremento de la presión fiscal. «El documento de Podemos no deja de ser una declaración de intenciones -advirtió García Egea-, pero lo que me preocupa no es lo que pone, sino lo que no pone».

Mismo camino

En todo caso, la formación de Pablo Casado echa en falta más seriedad en el proceso de negociación. La vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, apuntó ayer que las «filtraciones» de ofertas y la «táctica» política sólo llevaron al fracaso de la anterior investidura. «Lo que nos preguntamos desde el PP es dónde está Sánchez y por qué se va de vacaciones cuando España no tiene un gobierno y es su responsabilidad conseguirlo», reprochó en la toma de posesión de los consejeros de la Comunidad de Madrid.

Mientras, en el PP preparan ya la tradicional apertura del curso político, que esta vez será triple. El 1 de septiembre, Casado volverá a Ávila y tiene previstos otros dos actos en Andalucía -junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno- y Galicia.

Este último era el territorio que escogía siempre el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para el retorno a la actividad tras el periodo estival. Allí Casado se reencontrará con Alberto Núñez Feijóo tras un año en el que ambos han discrepado en cuestiones de estrategia.