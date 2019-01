Cospedal, a la Sala de lo Contencioso del Supremo Martes, 15 enero 2019, 00:03

La ex ministra de Defensa y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha reingresado en la Abogacía del Estado. Su destino es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Fuentes cercanas a Cospedal confirmaron a Efe el destino de la ex número dos del PP en una sala que ahora lleva casos de gran interés mediático, como la exhumación del dictador Francisco Franco, y que ha sido protagonista por el polémico pleno sobre las hipotecas. Se da la circunstancia de que Cospedal deberá defender, por orden de fecha, decisiones adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, del que formó parte como ministra, y es posible que deba hacer lo mismo con alguna actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Días después de dejar su cargo en la dirección del PP de Pablo Casado, Cospedal renunció en noviembre a su escaño en el Congreso tras el escándalo de las conversaciones que mantuvieron ella, su marido, Ignacio López del Hierro, y el excomisario José Manuel Villarejo, en las que hablaron de encargos «puntuales» relacionados con el 'caso Gürtel', entre ellos un supuesto «dossier» sobre Javier Arenas, o sobre un presunto espionaje al hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba.