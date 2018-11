Cospedal encargó a Villarejo un informe sobre Arenas pagado por el PP María Dolores de Cospedal y Javier Arenas. La exsecretaria general mantiene que era su «obligación» saber si su compañero tenía relación con 'Gürtel' y asegura que no pagó al excomisario MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID. Sábado, 3 noviembre 2018, 00:17

María Dolores de Cospedal encargó al comisario jubilado José Manuel Villarejo un informe pagado por el PP sobre Javier Arenas y su supuesta relación con la trama 'Gürtel'. Aquel trabajo se lo encomendó al exmando policial el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, con una advertencia habida cuenta de que las cuentas de la formación política no pasaban por sus mejores momentos: «Baratito, que estamos tiesos».

La nueva hornada de audios que ayer hizo público el portal 'Moncloa.com' revela que el esposo de Cospedal hizo el encargo a Villarejo el 21 de septiembre de 2009, solo dos meses después de que la entonces secretaria general del PP y su marido se reunieran de forma secreta en la sede de la calle Génova de Madrid con el exmando policial hoy en prisión.

En ese encuentro de la sede nacional de los populares el 21 de julio de 2009, Cospedal mostró su preocupación por la relación de Arenas con la Fundación de Estudios Europeos, creada por el PP en 1994 y que luego sería absorbida por FAES. Aquella fundación apareció en los primeros informes sobre la trama 'Gürtel', aunque luego todo quedó en nada. En la época de los audios, Arenas acaba de dejar la presidencia de la entidad, la vicepresidencia era del eurodiputado Gerardo Galeote mientras que el puesto de tesorero lo ejercía Luis Bárcenas.

López del Hierro le pidió al policía que el informe fuera «baratito, porque estamos tiesos»

«Hay movidas de Bárcenas que están muy acreditadas haciendo negocios con Arenas» a través de esta fundación, le asegura Villarejo. Cospedal: «¿Y Arenas que está en esa fundación? ¿O lo que tienen (los investigadores) es de Bárcenas?», le inquiere la exdirigente de los populares. «Tienen de Bárcenas, tienen de Arenas, tienen de... O sea, de todo... en anotaciones y en pagos», le insiste Villarejo.

Con esas advertencias de Villarejo, que ya le había dicho al marido de Cospedal en otro encuentro que Arenas «está apoyando a LB (Bárcenas) a muerte», López del Hierro se volvió a reunir con el exmando policial para hacerle el encargo de espiar a Arenas.

«Dossier y pagado»

El empresario es rotundo sobre lo que quiere del dirigente andaluz. «Todo lo que pudieras averiguar. Hazme un informe y esto está pagado ¿eh? O sea, esto es un dossier y pagado». «Ignacio, yo al partido (PP) cómo le voy a cobrar....», le dice Villarejo. López del Hierro insiste en abonarle el trabajo, a lo que el excomisario se niega pero le propone que, a cambio, le mande clientes. «No, Ignacio, no. Otra cosa es que cuando venga algún pago, o algún empresario o lo que sea, da igual, y que en un momento determinado digáis 'oye, contratad a este que es de confianza'. Eso sí, pero yo cómo le voy a cobrar al partido», le responde el policía ahora preso. «Tú, ahí, pasa lo que tengas que pasar. Baratito, porque estamos tiesos», le insiste el esposo de la entonces número 2 del PP y mano derecha de Mariano Rajoy.

Ayer, a María Dolores de Cospedal no le quedó otra que reconocer que ordenó investigar a su compañero, pero adujo que era su «obligación» saber todo lo que pudiera salpicar a Arenas de la investigación sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. «La secretaria general de un partido, igual que cualquier responsable institucional, tiene la obligación de conocer todo aquello que afecta a su organización», afirmó en una entrevista en COPE. En cualquier caso, según la exmandataria popular, el PP nunca llegó a pagar a Villarejo porque el imputado no llegó a hacer ningún dossier sobre Arenas. «No hubo ninguna aportación de información posterior, ni hubo nada. No hubo ningún pago», afirmó.