Cospedal se descarta como candidata Jueves, 18 octubre 2018, 00:01

La ex secretaria general del PP negó ayer que exista alguna posibilidad de que presente su candidatura a la alcaldía de Madrid o que haya tenido la intención de optar a esa elección.«Ni tengo ni he tenido nunca intención alguna», reiteró en un comunicado enviado a los medios. La popular aclaró que la «plataforma» que se ha creado para promover esa candidatura no responde a ninguna indicación suya y pidió a quienes mantienen esa hipótesis que se abstengan de opinar sobre sus «deseos o intenciones».