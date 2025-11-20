Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Perez Llorca, en los pasillos de Les Corts. JL. Bort

Las cortes valencianas votará la candidatura de Pérez Llorca el 27 de noviembre

A partir del próximo jueves se inicia el proceso de elección, para la que Vox ha mostrado su «predisposición», que es clave para que el dirigente popular se convierta en sucesor de Carlos Mazón

Burguera

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:57

Comenta

La Junta de Les Corts ha decidido que el pistoletazo de salida parlamentario para que el popular Juanfran Pérez Llorca se convierta en nuevo president ... de la Generalitat se produzca el jueves 27 de noviembre a las 11 de la mañana. Una semana tienen el PP y Vox para cerrar un acuerdo si Llorca quiere salir elegido a la primera, por mayoría absoluta. De no salir elegido, a las 48 horas se celebraría otro pleno y el candidato popular tendría la posibilidad de recibir el refrendo de una mayoría simple para la cual, en cualquier caso, no tendría suficiente con los 40 escaños de su partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  4. 4 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  5. 5 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  6. 6 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  7. 7

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»
  8. 8 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  9. 9 La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga
  10. 10 A prisión por agresión sexual: investigan si drogó a la víctima con la excusa de un masaje en Benalmádena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las cortes valencianas votará la candidatura de Pérez Llorca el 27 de noviembre

Las cortes valencianas votará la candidatura de Pérez Llorca el 27 de noviembre