«La ley que corregirá la Lomce llegará al Congreso en enero»

-¿Cuándo enviará al Congreso la ley que cambiará los puntos más polémicos de la Lomce?

-Esta ley, que corregirá los aspectos de la Lomce que más han perturbado la educación por haber vulnerado claramente el principio de igualdad de oportunidades, queremos que entre en funcionamiento en el curso 2019-2020. El anteproyecto se aprobará en un Consejo de Ministros a final de año y el proyecto de ley se remitirá al Congreso para su debate y aprobación en enero próximo.

-Tiene 84 diputados, el PP no parece dispuesto a apoyar una reforma que tilda de «unilateral» y Ciudadanos no quiere mezclarse con los nacionalistas. ¿Con qué mayoría aprobará esta ley, con la misma que respaldó la moción de censura a Mariano Rajoy?

«Los alumnos que decidan no elegir Religión no tendrán que cursar ninguna otra asignatura»

-Eso es algo que desconocemos todavía. No renuncio en absoluto a acordarla con todos los grupos políticos. Nosotros nos hemos limitado a presentar nuestro proyecto inmediato, pero estamos abiertos a tratar distintos asuntos con todas las fuerzas políticas.

-¿Se reducirán plazas en los centros concertados si no se cubre la oferta en los colegios públicos de su zona?

-Nosotros todavía no hemos empezado a trabajar con la concertada. Hemos anunciado lo que será el principio general: que la escuela pública es centro y referente del sistema. Porque son las administraciones públicas quienes deben garantizar el derecho constitucional de la persona a ser educada. En nuevos asentamientos poblacionales, la primera que ha de ofertar plazas es la educación pública, porque tiene la obligación. La educación concertada tiene libertad para concurrir con la oferta pública. Y podrá querer hacerlo o no. Pero la educación concertada ha de ser complementaria de la pública.

-¿Qué se puede hacer para evitar que algunos colegios concertados seleccionen el perfil de los alumnos que admiten?

-Es una cuestión interesante, porque a veces la libertad de elección de las familias ha venido a ser sustituida por la libertad de elección de los centros. Aquí hay que entrar con profundidad y en un análisis riguroso. La libertad de elección habitualmente solo puede ser ejercida por aquellos que tienen más poder para ejercerla. Hoy la educación pública es la que atiende población que requiere más esfuerzo por parte de los profesionales. Estoy hablando de inmigrantes que hablan distintas lenguas, de necesidades educativas especiales. Tenemos que hacer corresponsable a todo el sistema de las necesidades educativas especiales o que requieren mayor esfuerzo. El objetivo es conseguir que nadie se quede atrás.

-Va a tratar de convencer a los colegios concertados de educación diferenciada de que dejen de separar a los alumnos por sexos. Pero, si no lo consigue, ¿cambiará la ley para que no puedan recibir subvenciones públicas?

-No voy a hacer futuribles. Soy optimista por naturaleza. El Constitucional afirma que estos centros de educación diferenciada son constitucionales, lo que no quiere decir que la coeducación no lo sea. El Gobierno piensa con toda claridad que la coeducación es mejor que la educación diferenciada. Salvaguarda el principio de igualdad y acostumbra a mujeres y hombres a convivir y a respetarse, algo muy importante. Abriremos un espacio de diálogo con los pocos centros que aún no han evolucionado a la coeducación y veremos cuál es el resultado.

-Cuando haga la reforma, ¿los alumnos que no pidan cursar Religión tendrán que dar otra materia en ese horario escolar?

-La Religión será voluntaria para el alumno y de oferta obligada para el centro. Hasta ahora, con la Lomce, la Religión tenía una asignatura espejo, los Valores Éticos. Ahora los Valores Cívicos serán una asignatura obligatoria para todos los alumnos. La Religión no tendrá asignatura espejo. Los alumnos que no elijan Religión no tendrán que cursar ninguna otra asignatura.

-¿Va a impulsar algún tipo de foro concreto, como fue la subcomisión del Congreso, para reintentar un pacto de Estado por la educación?

-Trabajaremos en los acuerdos por la educación con los distintos agentes sociales, con la comunidad educativa y con las fuerzas parlamentarias. Pero creemos, por lo que nos dicen prácticamente la totalidad de las fuerzas parlamentarias, que el camino de la subcomisión está agotado. Ha habido comparecencias de mucho interés y los grupos parlamentarios han sabido sacar conclusiones de ellas e, incluso, han identificado puntos de entendimiento que podremos aprovechar para seguir el camino en busca del acuerdo.

-Sus potenciales socios legislativos esperan un guiño inmediato. ¿Cuánto va subir el presupuesto del Ministerio de Educación en 2019?

-Cuánto aún no le puedo decir. Lo que sí puedo decir es que la educación, la Formación Profesional, las becas... tendrán una senda de crecimiento. Una senda de crecimiento orientada a conseguir un gasto en relación del PIB como del 5% en torno al año 2024 o 2025. No puede volver a ocurrir lo que sucedió durante la crisis, porque la educación es algo que no se puede recortar. El primer pacto entre las fuerzas políticas ha de ser la garantía de la continuidad de los recursos en la educación.

-A partir de septiembre promete negociar importantes cambios en el modelo de becas. ¿Aceptará que con una nota de 5 un estudiante con pocos recursos pueda lograr una beca completa, sin exigirle el actual 6,5?

-Aún no puedo hablar de cambios concretos, porque hay que ver el nuevo diseño en su conjunto. Pero sí que vamos a cambiar el modelo de becas para que las personas tengan más garantías, más seguridad y también para que haya más recursos.

-¿Tiene alguna fórmula o incentivo para tratar de que el profesorado más preparado recale o no abandone los centros con alta concentración de alumnos de familias de bajo nivel socioeconómico?

-Pondremos algún incentivo, porque nuestro objetivo es tratar de manera muy especial a aquellos alumnos amenazados por el abandono escolar temprano. Para ello tendremos que identificar qué centros trabajan con la población más desfavorecida y procuraremos atraer a buenos profesionales a esos lugares.

-¿La vacuna contra el abandono educativo temprano es la potenciación de la Formación Profesional?

-Es uno de los factores más importantes. La FP va a ser central en este ministerio. Por eso la lleva en su propio nombre. Queremos hacer un sistema integrado entre la formación inicial, que oferta el ministerio, y la formación ocupacional para el empleo y continua, que oferta Trabajo. Queremos que ambas formaciones confluyan, porque hay personas cualificadas por la calle, pero que no tienen ni una certificación profesional ni una titulación. Y deben poder tenerla. Los centros educativos van a preparar y titular en formación inicial por la mañanas y atender a las empresas en sus necesidades de formación continua y ocupacional por la tarde y noche. Además, queremos visibilizar las experiencias de éxito en la FP y hacerla converger con el mundo del trabajo, del mercado, de la empresa, y que los alumnos puedan formarse en el centro educativo y también en la empresa.