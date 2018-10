La CUP consuma su ruptura definitiva con JxCat y ERC por «autonomistas» Los anticapitalistas deciden bloquear la actividad de la Cámara y dejan solo a Torra C. REINO Domingo, 21 octubre 2018, 00:06

BARCELONA. La CUP dio ayer un puñetazo en la mesa y escenificó su quiebra definitiva con JxCat y ERC. Los anticapitalistas han perdido la influencia de antaño, pero llevaban meses amagando a los dos principales grupos secesionistas que o se decantaban por la vía de la desobediencia y la ruptura unilateral o perderían el apoyo de la izquierda radical.

Los antisistema decidieron en una reunión extraordinaria de su consejo político que «bloquearán» la Cámara catalana ante la deriva «autonomista» de JxCat, ERC y el Gobierno catalán. Los anticapitalistas anunciaron que no negociarán los presupuestos de la Generalitat, trabajarán para «no consolidar» el Ejecutivo de Torra y decidirán en próximos encuentros cómo se concreta ese bloqueo al Parlament.

Su idea es centrar la acción política en las calles, lo que abre la puerta a que puedan dejar sus cuatro escaños vacíos, como protesta por la falta de compromiso que a su juicio tienen Torra y los líderes de Esquerra con la promesa de hacer efectiva la república en la presente legislatura. «No tenemos un botón para convocar elecciones. Tenemos nuestra actividad parlamentaria y estamos explorando hasta qué límites eso podría conducir a unos nuevos comicios», advirtieron los cuperos.

El órdago de la CUP deja cada vez más solo al presidente de la Generalitat, cuyo gobierno se debilita por momentos. Los problemas le crecen a Torra. No solo tiene a sus «amigos» de los CDR en pie de guerra pidiendo su dimisión cada vez que se manifiestan (la última vez el viernes ante las sedes de ERC y el PDeCAT). Si no que además tiene que lidiar con un gobierno partido en dos. Y lo que es peor para él. El secesionismo ha perdido la mayoría absoluta por sus guerras internas. A día de hoy, la Generalitat y la coalición de JxCat y ERC no pueden aprobar ninguna iniciativa porque están en minoría.