Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos Efe

El Constitucional tumba la maniobra de Ábalos para tratar de anular la investigación de la UCO

La corte inadmite por unanimidad el recurso en el que el exministro denunciaba que la Guardia Civil había violado sus derechos por haberle investigado siendo aforado

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:51

Comenta

Primer portazo del Constitucional a las maniobras de José Luis Ábalos para intentar invalidar la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia ... Civil que ha llevado a su imputación en el denominado 'caso Ábalos-Cerdán-Koldo'. La Sección Segunda de la Sala Primera del tribunal, por unanimidad, ha acordado inadmitir a trámite el recurso de amparo promovido por el exministro, quien había denunciado la violación de sus derechos fundamentales por, según él, haber sido investigado por los agentes del instituto armado antes de que el Congreso de los Diputados aprobara el suplicatorio remitido por el Supremo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  3. 3 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  4. 4

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  5. 5 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  6. 6

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  7. 7 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  8. 8 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  9. 9

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  10. 10

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Constitucional tumba la maniobra de Ábalos para tratar de anular la investigación de la UCO

El Constitucional tumba la maniobra de Ábalos para tratar de anular la investigación de la UCO