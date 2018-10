El conflicto con Flandes lleva a España a una crisis diplomática con Bélgica Borrell conversa ayer en el Congreso con el expresidente catalán José Montilla. :: J. P. Gandul / efe Borrell asume que habrá una respuesta a su decisión de retirar los privilegios al delegado del gobierno flamenco en Madrid ANDER AZPIROZ MADRID. Jueves, 18 octubre 2018, 00:06

La crisis entre España y la región belga de Flandes va en aumento a cuenta del desafío secesionista en Cataluña, con el agravante de que ninguna de las dos partes parece tener intención de poner de su parte para sofocar el incendio. Josep Borrell reconoció ayer sin tapujos el «conflicto diplomático» y, en un segundo alarde de sinceridad, rechazó «quitarle importancia a las cosas».

El ministro de Asuntos Exteriores, convencido antinacionalista y azote del secesionismo, dio también por hecho que habrá una respuesta del Gobierno flamenco, controlado por los independentistas de Nueva Alianza Flamenca (N-VA), tras la decisión de España de retirar el estatus diplomático a su representante en Madrid y, además, denegárselo a cualquier otra persona que se proponga para ocupar el puesto.

Borrell justificó lo que supone un acto de extrema dureza en el mundo de la diplomacia. El titular de Exteriores recordó que ya se trasladó por dos veces al embajador belga en Madrid el malestar por las declaraciones del presidente del parlamento flamenco, Jaen Peumans, quien ha repetido públicamente que España no cumple los requisitos democráticos para formar parte de la Unión Europea. «Y a la tercera ha ido la vencida», zanjó.



El ministro de Exteriores admitió que Peumans puede opinar libremente a título personal, pero no en cartas que remite con el sello y el membrete de la cámara de Flandes, algo que «ningún país que se respete puede tolerar».

En la parte contraria no ha sentado nada bien el severo castigo del Gobierno de Madrid. De momento, Peumans ya ha adelantado que no tiene intención alguna de suavizar sus críticas. «Todavía digo en mi país lo que creo que tengo que decir», se defendió el político independentista, antes de añadir que «está fuera de discusión que los políticos que defienden su opinión están encerrados en una prisión, lo cual no corresponde con el estado de Derecho».

Peumans recibió el apoyo del presidente de Flandes y compañero del N-VA, partido que respalda abiertamente la independencia en Cataluña y que es la fuerza más votada en Bélgica. Geert Bourgeois consideró «muy hostil» la actitud de España. «Es -agregó- la primera vez que ocurre en la historia de la Unión Europea, desde la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1952 y probablemente desde 1945».

Como primera medida, Bourgeois solicitó sin éxito al Gobierno federal que convoque, como ha hecho Madrid, a la embajadora española en Bruselas para trasladarse una protesta formal. No parece que esta posibilidad preocupase en Exteriores. «Tranquilos, no pasa nada», se limitó a responder Borrell cuando fue cuestionado al respecto.

La solicitud de convocar a la embajadora es una patata caliente para el Gobierno encabezado por Charles Michel, que desde que estalló la polémica con Peumans se ha mantenido de perfil. Michel afirmó ayer antes entrar en la reunión del Consejo Europeo que no existe conflicto con España. El Ejecutivo belga tiene sus propios problemas independentistas con Flandes y la presencia de Puigdemont en Waterloo o los encontronazos con España podrían avivar las llamas internas.

Quim Torra tampoco desaprovechó la oportunidad para acusar a Borrell de dedicar el cien por cien de su tiempo a buscar enemigos en el extranjero. El independentismo ve en esta crisis una oportunidad de ganar simpatías en el exterior, una obsesión que ha mantenido desde el inicio del órdago separatista. Sus relaciones con el N-VAN son ya de por sí estrechas, pero, por si acaso, a través de un comunicado la Generalitat reafirmó su determinación para seguir consolidando y ampliando las relaciones con Flandes, el Ejecutivo belga y todos los gobiernos e instituciones europeas.