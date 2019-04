Condenados los padres de una víctima de pederastia Los progenitores son culpables de «abuso sexual por omisión», al conocer y consentir los delitos del párroco contra su hijo de doce años DOMÉNICO CHIAPPE Viernes, 12 abril 2019, 00:27

Madrid. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha ratificado la condena acuatro años de prisión para cada uno de los progenitores de un niño que sufrió abusos sexuales por parte de José Donoso, entonces párroco de Mengabril (Badajoz). Dentro de la resolución que reafirma los 17 años y siete meses de cárcel para el cura, se sentencia que los padres de uno de los niños implicados, que entonces tenía doce años, cometieron un delito de abuso sexual en «la modalidad de comisión por omisión», ya que «conocieron y consintieron» la pederastia del religioso.

Entre 2013 y 2014, el párroco, «guiado por un ánimo libidinoso y prevaliéndose de la situación de necesidad de esta familia», eligió a A. M., que tenía 12 años, para llevarlo a su habitación y dormir con él. Los padres, Florian y Doina «fueron enteramente conocedores y consentidores». La víctima estaba sometida a múltiples presiones. Los padres habían renunciado a las ayudas del ayuntamiento para evadir el seguimiento de los trabajadores sociales y firmaron ante notario una autorización para que Donoso pudiera ser informado de la «evolución educativa del niño». Aunque A. M. tenía una hermana sólo él era «colmado de regalos» por parte del cura.

¿Todos los padres que omitieron la denuncia ante las autoridades civiles competentes, una vez que conocieron los casos de abusos sexuales cometidos contra sus hijos, son culpables de consentir esos delitos? «Se debe valorar la sentencia con cautela», opina Josep María Tamarit, catedrático en Derecho Penal de la UOC. «En este caso, parece que se condena a los padres no sólo por no haber denunciado los abusos a su hijo, de los que eran conocedores, sino que de alguna forma se beneficiaban de ellos. No es la primera vez que el Tribunal Supremo condena a unos padres por no impedir el abuso de sus hijos». El Supremo determinó que ellos contribuyeron a crear «una zona de exclusión dominada por el sacerdote con la cesión de competencias».