Un bombero introduce un cartel al fuego que han generado frente al edificio de las Cortes. J. S.

La concentración por los incendios recibe a Mañueco en la Cortes al grito de «Quiñones dimisión»

El presidente de Castilla y León relata en su comparecencia un paquete de ayudas autonómico y defiende los avances en la gestión de los fuegos desde 2022

Susana Escribano

Valladolid

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:09

La concentración en protesta por la gestión de la Junta de Castilla y León en la lucha contra los incendios forestales ha recibido a Alfonso ... Fernández Mañueco y a los dirigentes del PP este viernes, ante las Cortes autonómicas, al grito de «Quiñones, dimisión». Una proclama a la que se han sumado otras: «Quiñones, el despilfarro eres tú», «Mañueco, cabrón, trabaja de peón» o «Públicos y estables, forestales». Los concentrados han sumado en esa petición de cese y dimisión al director general José Ángel Arranz, cargo veterano al frente de la política forestal autonómica y del operativo de lucha contra los incendios.

