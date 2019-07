Ciudadanos dice que los socialistas y Podemos han montado un «teatrillo» Los liberales insisten en que no pueden facilitar la reelección del líder socialista porque ya tiene un pacto con Iglesias R. C. BARCELONA. Lunes, 15 julio 2019, 00:04

La senadora y portavoz de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Lorena Roldán, pidió ayer al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que deje de «jugar», de «hacer el paripé», y que sea responsable para formar gobierno ya, puesto que «tiene el pacto más que cerrado» con Unidas Podemos, aunque hayan montado «un teatrillo» para disimularlo. Una terminología idéntica a la que había utilizado la víspera el líder de los liberales en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.

«Lo que está haciendo el señor Sánchez es una irresponsabilidad, está mareando la perdiz, no poniendo el contador a cero y, sobre todo, bloqueando la situación en un intento de regatear sillones a (Pablo) Iglesias en la negociación», señaló la senadora de Ciudadanos en declaraciones a los medios en la sede de su partido. La representante de Ciudadanos insistió en que Sánchez y Pablo Iglesias «tienen ya el pacto más que cerrado, incluso lo tenían en campaña electoral» y reclamó al líder socialista que no prolongue «esta situación de gobierno descontrolado, que no da la cara, ni un minuto más».

Además, instó al presidente del Gobierno en funciones que deje de pedir reuniones con su partido «porque no tiene ninguna intención de sumar con los partidos constitucionalistas», como ha demostrado en Navarra, Baleares y Comunidad Valenciana. El líder de Ciudadanos ha rechazado en dos ocasiones las invitaciones de Sánchez para reunirse. Para Roldán, «el único principio de Sánchez es el de romper la unidad de España pactando con nacionalistas y populistas». Ciudadanos, sentenció, no va a apoyar «a una persona que ha elegido en Navarra el pacto de la infamia, ni a un señor que se dedica a blanquear al separatismo en Cataluña». Subrayó además que su partido ha sido el único que en la campaña electoral explicó con quién iba a pactar y no puede «faltar ahora a la palabra dada» a los votantes de Ciudadanos.