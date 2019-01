El chófer de Bárcenas vuelve a declarar ante el juez por la 'operación Kitchen' El policía nacional Sergio Ríos ayer tras comparecer en la Audiencia Nacional, a donde volverá hoy por su papel en la 'operación Kitchen'. :: efe El instructor del 'caso Villarejo' cita de nuevo a Sergio Ríos, el confidente pagado por la cúpula policial para recuperar documentos de Bárcenas MATEO BALÍN MADRID. Martes, 15 enero 2019, 00:08

El nuevo juez de la Audiencia Nacional que instruye la llamada 'operación Kitchen', Manuel García Castellón, ha ordenado una batería de diligencias para conocer los pormenores del plan secreto llevado a cabo por la cúpula policial en 2013 para recuperar documentos del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, relativos a la 'caja B' del partido.

García Castellón, que sustituye al frente de la investigación al juez Diego de Egea, que alegó «motivos personales» para concluir sus servicios especiales en el Juzgado Central de Instrucción número seis el pasado 31 diciembre, comenzó ayer su ronda de interrogatorios con el que fuera chófer de Bárcenas, el policía nacional Sergio Ríos, uno de los personajes clave de 'Kitchen'.

Al igual que ocurrió el pasado 12 de diciembre, Ríos se acogió a su derecho a no declarar. Por lo tanto, el investigado no aclaró si el comisario jubilado José Manuel Villarejo le pagó con fondos reservados para sustraer a su jefe documentación sensible del PP.

La razón de su silencio se debe a que la pieza separada, la número siete de la 'operación Tándem', está bajo secreto. Y esta circunstancia lleva a muchos abogados defensores a convencer a sus clientes de que no declaren mientras persista el secreto.

No suele ser habitual, pero después de la comparecencia de ayer de Ríos el juez García Castellón decidió que el investigado vuelva hoy al juzgado. El motivo es que confía en que cuente lo que sabe, de ahí la nueva oportunidad que le ha dado el instructor 24 horas después de que éste prefiriera guardar silencio.

La del chófer es la primera de las comparecencias previstas para esta semana, cuando tendrán que declarar el comisario Eugenio Pino, quien fuera Director Adjunto de la Policía en la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior; el ahora comisario Andrés Gómez Gordo, que ocupó un cargo de responsabilidad en el Gobierno de Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal; el también comisario Enrique García Castaño, ya investigado en el 'caso Tándem'; o el propio Villarejo, entre otros.

Un pago de 48.000 euros

En la época en que ocurrieron los hechos, el chófer, que no era aún policía y por tanto no está sujeto a la ley de secretos oficiales, actuó supuestamente en esta operación como confidente policial para robar a Bárcenas documentos comprometedores para el PP.

La operación la puso en marcha en 2013 en Interior con la ayuda de Villarejo y supuestamente se financió con fondos reservados, de donde habrían salido los 48.000 euros que pudo haber recibido el chófer. De hecho, el ministerio informó al juzgado de que se han hallado evidencias de que en 'Kitchen' participaron policías y confidentes, algunos pagados con fondos reservados.