Casado: «No es posible que haya papeles para todos» El nuevo presidente del PP endurece el mensaje del partido sobre inmigración R. C. MADRID. Lunes, 30 julio 2018, 00:06

Pablo Casado avanzó ayer una oposición dura del PP en materia de inmigración. En una visita a Ávila, circunscripción por la que es diputado, el nuevo líder de los populares justificó que ante este problema «no cabe la demagogia» y, a renglón seguido, quiso destacar que a los miembros de su formación «también» les «desgarra ver esas imágenes». No obstante, justificó que el PP no puede ser «populista», ya que los españoles buscan «un partido que diga claramente que no es posible papeles para todos» y que tampoco «es posible que España pueda absorber a millones de africanos que vengan a buscar un futuro mejor en Europa». «Y como no es posible -añadió- tenemos que empezar a decirlo, aunque sea políticamente incorrecto».

Casado apuntó directamente al Gobierno por la crisis migratoria. Así aseguró que mientras el Ejecutivo socialista recibía a los refugiados del 'Aquarius' en Valencia, «en Almería y en Algeciras estaban llegando 1.500 inmigrantes» en pateras. «Hay un millón de personas en las costas libias que están planteándose una nueva ruta a través de España», añadió el presidente del PP. Además, hizo referencia a «estudios de ONG que dicen que hay 50 millones de inmigrantes africanos que están recabando dinero para poder hacer estas rutas en las que las mafias les cobran de 2.000 a 4.000 euros dejándoles después en ataúdes flotantes».

«Giro lepenista»

La Red Española de Inmigración condenó poco después el «giro lepenista» de Casado, al que acusó de estar en la línea de líderes ultraderechistas europeos, como el caso de Viktor Orbán en Hungría y Matteo Salvini en Italia, por decir que España «no puede absorber a los millones de africanos» que vienen a Europa a buscar un futuro mejor. Esta plataforma, integrada por juristas, expertos en materia migratoria y entidades del tercer sector, considera que Casado intenta mandar un mensaje de «miedo y estado de potencial sitio» hacia la población.

El líder de la formación conservadora anunció además que el miércoles visitará Ceuta y Algeciras para «abrazar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y darles las gracias porque están defendiendo las fronteras» de España, así como los «derechos y libertades» de los españoles. Antes que él lo hará Albert Rivera. El líder de Ciudadanos visitará hoy la ciudad autónoma. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska viajará a su vez a Mauritania para tratar la crisis.