Casado guarda silencio ante las grabaciones El líder del PP evita responder a las preguntas sobre las filtraciones durante un acto en Valencia A. A. MADRID. Miércoles, 31 octubre 2018, 00:02

El PP mantiene el silencio ante las grabaciones filtradas por el medio digital 'Moncloa.com' entre María Dolores de Cospedal y Villarejo. Es la política oficial de la formación conservadora desde que el lunes saltó este nuevo escándalo en torno al comisario encarcelado.

Pablo Casado, quien desde que asumió la presidencia del partido el pasado julio se ha acercado a cuantos micrófonos se le han ofrecido, pasó de largo ayer cuando los periodistas le cuestionaron sobre este asunto durante un acto en Valencia. El líder de los populares pronunció su discurso y se marchó.

No es una posición sencilla para Casado, que cuando las grabaciones salpicaron a la ministra Dolores Delgado apuntó con toda la artillería contra el Gobierno socialista. Pero ahora la afectada es la ex secretaria general del PP y, además, la dirigente que le puso en bandeja su victoria sobre Soraya Sáenz de Santamaría durante el cónclave nacional. Quien sí puso la mano en el fuego por Cospedal fue Dolors Montserrat, quien fue jefa de campaña de la exministra de Defensa durante el proceso de primarias. La actual portavoz del PP en la Cámara baja desligó el caso de su anterior secretaria general del de Dolores Delgado, quien «ha mentido una y otra vez en el Congreso ante todos los españoles» por señalar de inicio que no conocía a Villarejo. «Tiene todo nuestro apoyo», zanjó Montserrat.

Mientras el PP guarda silencio, arrecia la presión desde los adversarios políticos para que la exministra de Defensa aclare de qué habló con el comisario o, incluso, para que dimita. Una de las más duras fue la vicepresidenta del Gobierno. «Quien a hierro mata a hierro muere», afirmó Carmen Calvo, para quien está claro que la exdirigente popular trató de obstaculizar la acción de la justicia. Pablo Iglesias pidió abiertamente que Cospedal entregue su escaño, algo que también solicitó cuando Dolores Delgado era la que estaba en el ojo del huracán.