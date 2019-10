Casado alienta la idea de que ganar está a su alcance El líder del PP dice que Sánchez tuvo «cuatro opciones diferentes» para pactar tras el 28 de abril y prefirió la repetición electoral P. DE LAS HERAS Lunes, 14 octubre 2019, 00:06

Madrid. La mayor fortaleza de Pedro Sánchez en este momento es que nadie pone en duda que sea el único candidato con opciones de formar Gobierno. En el PSOE lo saben y en el PP también, por eso Pablo Casado lleva días alentando la idea de que una victoria está al alcance de su mano, ahora que los sondeos le sitúan a unos veinte escaños de su rival. Una distancia, según defendió ayer, salvable.

Casado, que presentó en el parque del Retiro las candidaturas de su partido al Congreso y el Senado, reprochó al secretario general del PSOE que se erija en el único garante de que no volverá a producirse un bloqueo institucional tras los comicios del 10 de noviembre, después de haber realizado pocos esfuerzos para que la legislatura saliera adelant. «Pese a haber tenido cuatro opciones diferentes para pactar, no ha querido desbloquear la situación o, lo que es peor -reprochó-, no sabe hacerlo».

En su afán por atraer el voto útil de la derecha, el líder de los populares insistió en que estos comicios «van de quién es la alternativa a Sánchez» y, ahora que Ciudadanos parece estar en caída libre -algunas encuestas le sitúan incluso por detrás de Vox-, la respuesta es clara. «Somos la mejor garantía para mejorar la vida de los españoles y asegurar el mejor país para sus hijos», adujo.

El PP ha imprimido un giro de 180 grados a la estrategia agresiva con la que se presentó a las generales del 28 de abril -en las que se quedó en 66 diputados frente a los casi 100 que le augura ahora la demoscopia- y ha modificado sus listas para ofrecer un perfil más moderado y de gestión. Esa es la carta que pretende jugar, en un momento en el que los indicadores económicos apuntan a tiempos de vacas flacas.

Casado, que ha recibido las críticas de Sánchez por no tener equipo en la materia, replicó que el PSOE fue el responsable de la pérdida de 3,5 millones de empleos y de la congelación de las pensiones en 2010.