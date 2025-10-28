La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantendría la mayoría en Valencia

En unas hipotéticas elecciones en octubre de 2025, el número de escaños por bloques en Las Cortes Valencianas no cambiaría respecto a las autonómicas de ... 2023: 53 para los partidos de derechas –PPCV y Vox– y 46 para los de izquierdas –PSPV y Compromís–. El cambio relevante estaría en la distribución de esos escaños, con una caída muy importante para el PP de Carlos Mazón, que en poco más de dos años se deja siete diputados, y para los socialistas de Diana Morant, que lejos de recuperar votos también los pierde para quedarse con 27 parlamentarios, cuatro menos de los que tiene ahora, según la encuesta electoral de GAD3 para Las Provincias y ABC.

La dana del 29 de octubre ha dado un vuelco electoral que beneficia a los partidos más pequeños. Una amplía mayoría de los entrevistados señala al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por lo ocurrido, y al mismo tiempo se culpa al Gobierno de Pedro Sánchez por no haber estado a la altura en la respuesta a todos los afectados. Unas posturas que han tenido su reflejo en la intención de voto, donde la caída del PP es a plomo en relación directa con la labor de Mazón. Más del 60% de los votantes del PP cree que el actual presidente debería dimitir y sólo el 15% lo quiere como candidato en los próximos comicios.

Los sietes diputados que pierden los populares valencianos se trasvasarían, según los datos de la encuesta, a Vox, que se impulsa con los apoyos del sector más joven de la población y con todos los descontentos con el PPCV, que sigue manteniendo mayor fortaleza en la provincia de Alicante.

El partido de Santiago Abascal, que actualmente tiene en la cámara autonómica 13 escaños, pasaría a ser la tercera fuerza política del hemiciclo con un nuevo techo electoral de 20 diputados y el 19,4% de los votos. De esta manera, en el bloque de la derecha, que sumaría la misma mayoría de ahora, las diferencias se reducen a favor de Vox.

Castigo a los socialistas

En la franja de la izquierda, la situación es un calco por la importante caída del PSPV y la resurrección política de Compromís, que gana votos y engulle los cuatro diputados que se deja el PSPV.

A nivel nacional, el PP de Feijóo también pierde apoyos respecto a las últimas generales, aunque mantiene el tipo respecto a los resultados de su partido a nivel autonómico un año después de la riada. Una bajada de cuatro puntos porcentuales que le restan un diputado respecto a 2023.

El PSOE de Sánchez también tiene fugas en su electorado aunque empata con los mismos 11 escaños que hace dos años en la Comunidad Valenciana.

Al igual que pasa en las autonómicas, el principal beneficiado es Vox, que suma tres a sus cinco escaños para llegar a ocho, mientras que las tiranteces entre Compromís y Sumar debilita el resultado obtenido en coalición de 2023.