El buque de la Armada llega a Sicilia para recoger a los inmigrantes del 'Open Arms' El 'Audaz' deberá trasladar a las 15 personas comprometidas por el Gobierno con la UE y Borrell espera que Italia agiliza los trámites DARÍO MENOR ROMA. Martes, 27 agosto 2019, 00:05

Después de tres días fondeado frente a la costa de la isla italiana de Lampedusa, adonde llegó el pasado viernes desde la base naval de Rota (Cádiz), el buque militar 'Audaz' se trasladó ayer a Pozzalo para recoger a los 15 inmigrantes que acogerá España y que están ingresados en el centro de acogida de esta localidad situada en el sur de Sicilia. Este grupo forma parte de las 140 personas socorridas en el Mediterráneo Central por el barco de la ONG española Open Arms y que, en su mayor parte, fueron desembarcadas en la madrugada del 21 de agosto en Lampedusa después de la intervención de la Justicia italiana.

El día anterior la Fiscalía de Agrigento, de la que depende esta pequeña isla, ordenó la incautación del barco y que los indocumentados bajaran por fin a tierra tras 19 días de angustiosa espera que llevó a varios de ellos a tirarse al mar para tratar de llegar a nado a la costa.

El Gobierno español no sabe todavía con fecha precisa cuándo los inmigrantes podrán subir a bordo del buque de la Armada para dirigirse hacia nuestro país. «No tengo mucha información al respecto. El Audaz está allí, esperando que las autoridades italianas acaben de identificar a las personas que llegaron en el barco que los recogió, el 'Open Arms', y tan pronto como está efectuada la distribución entre los países de acogida los transportará a España. No tengo idea de los plazos, pero no puede durar mucho» comentó ayer el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell.

En una comparecencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, Borrell aseguró que no hay ningún problema diplomático entre las autoridades de Madrid y Roma a cuenta de los inmigrantes desembarcados. «Al contrario, Italia tiene el máximo interés en acelerar los trámites», dijo.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez envió el buque a Lampedusa el 20 de agosto con el propósito de recoger a los inmigrantes junto a Francia, Alemania, Portugal y Luxemburgo. Poco después de que dejara la base de Rota llegó la noticia de que el fiscal de Agrigento, Luigi Patronaggio, ordenaba la incautación del 'Open Arms'. Antes, Patronaggio había visitado el barco, cuyos responsables llevaban días quejándose de la «emergencia humanitaria» que se vivía abordo. Fuentes judiciales de Agrigento citadas por la prensa local aseguraron que el fiscal decidió intervenir alertado por la «situación explosiva» en que se encontraban las personas que transportaba y porque era necesario «devolver la calma antes de que alguien se haga daño».

Siguió su ruta

La orden de la Fiscalía italiana para secuestrar provisionalmente el buque de la organizació humanitaria no impidió que el 'Audaz' siguiera con su ruta hacia Lampedusa. El Gobierno optó porque el barco de la Armada continuase navegando para hacerse cargo de los 15 inmigrantes que correspondían a nuestro país según el reparto en cuotas coordinado por la Comisión Europea.

Cuando el 'Audaz' llegó a Lampedusa, el 'Open Arms' ya no se encontraba allí, pues a las pocas horas de desembarcar a los náufragos se dirigió hacia la localidad siciliana de Porto Empedocle en virtud de la decisión del fiscal.

Tras realizar una inspección el pasado jueves al barco de la ONG, la Guardia Costera anunció que quedaba inmovilizado debido a las «graves anomalías relativas a la seguridad de la navegación». Le prohibía por tanto volver a hacerse a la mar hasta que se corrigiesen esas deficiencias. La organización humanitaria aseguró en una nota que los problemas se limitaban a los separadores de agua y aceite y las embarcaciones de rescate, y se comprometió a subsanarlos lo antes posible.

Además, justificó las dificultades mostradas por la tripulación en los simulacros de situaciones de emergencia, que los agentes de la Guardia Costera pidieron que hicieran debido a «la extrema dureza» a la que se habían visto sometidos.