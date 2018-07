Borrell avisa de que la retirada del delito de rebelión no depende del Gobierno Miembros de los CDR ocupan el sábado la cárcel Modelo en Barcelona. :: Albert Gea / reuters Los CDR llaman a Torra «carcelero» y le exigen que ponga en libertad a los dirigentes encerrados en prisiones catalanas C. R. BARCELONA. Lunes, 16 julio 2018, 00:11

El ministro de Exteriores, Josep Borrell dio la replica ayer a los líderes independentistas que el sábado durante la manifestación a favor de la libertad de los presos reclamaron al Gobierno que inste a la Fiscalía para que retire las acusaciones de rebelión, como respuesta a la resolución del tribunal alemán sobre Carles Puigdemont. Se trata de una cuestión judicial y el Gobierno no puede intervenir, avisó a los independentistas. «No soy quién para decir qué debe hacer el Gobierno con la Fiscalía. Esto está situado en el terreno judicial», afirmó. El jefe de la diplomacia, que cerró así la puerta a la petición que estos días han realizado el Ejecutivo catalán y los abogados de los nueve dirigentes en prisión provisional, quienes han situado como uno de los puntos centrales del nuevo tiempo de diálogo iniciado por Pedro Sánchez y Quim Torra.

Borrell participó ayer en un acto de Sociedad Civil Catalana (SCC) en Barcelona, la entidad antiindependentista en cuyas manifestaciones el ministro se convirtió en una de las bestias negras del secesionismo. El titular de Exteriores cerró también la puerta al referéndum sobre la independencia, la principal reivindicación de los soberanistas y que Quim Torra puso sobre la mesa en su reunión en la Moncloa. Según Borrell, el derecho internacional no reconoce la autodeterminación, como sostienen los partidos soberanistas. «No se pueden apoyar en argumentos que no son ciertos. No se puede decir que el derecho internacional lo reconoce, porque no es verdad a no ser que se trate de una situación colonial», explicó. El ministro insistió en que la Constitución española no permite la celebración de un referéndum, fórmula que, además, rechazó porque «divide».

Borrell clausuró unas jornadas de SCC donde hizo un llamamiento a no reconocer «ninguna superioridad moral» al independentismo. A su juicio, el secesionismo es a día de hoy dominante en Cataluña porque no se le han puesto delante fuerzas que hayan sido capaces de evitar esa hegemonía.

El ministro insiste a los independentistas en que el Ejecutivo no puede influir en las causas judiciales

Fin de la ocupación

El centenar de independentistas radicales de los Comités de Defensa de la República (CDR) que el sábado durante la manifestación a favor de los presos ocuparon la cárcel Modelo en Barcelona concluyeron ayer su protesta. Abandonaron el antiguo penal no sin antes exigir al Gobierno catalán que libere a los dirigentes presos, que están ahora en cárceles catalanas. «El Govern se ha convertido en su propio carcelero», afirmaron.

También instaron a Quim Torra, que les visitó por la noche, a «desplegar la República y a desobedecer las imposiciones del Estado español».